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"Ставки слишком высоки". Украину предупредили о самом главном враге
"Ставки слишком высоки". Украину предупредили о самом главном враге - РИА Новости, 28.04.2023
"Ставки слишком высоки". Украину предупредили о самом главном враге
Ближайшее время может стать решающим для Украины, потому что союзники требуют от нее результата, написал обозреватель Newsweek Брендан Коул. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T06:13
2023-04-28T06:13
2023-04-28T11:07
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Ближайшее время может стать решающим для Украины, потому что союзники требуют от нее результата, написал обозреватель Newsweek Брендан Коул.По мнению специалиста, Киеву придется "убедить" своих союзников в необходимости продолжения военной поддержки, иначе на Западе "потеряют терпение".С другой стороны, как отмечается в статье, Украине трудно что-либо продемонстрировать на поле боя из-за "серьезного дефицита оборудования"."ВСУ получат часть новой военное техники, но, как показали недавние утечки (документов Пентагона. — Прим. ред.), остается серьезная нехватка определенных позиций, которую международные партнеры Украины либо не смогли, либо не захотели устранить, особенно в области противовоздушной обороны", — добавил британский аналитик Ник Рейнольдс.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230428/obman-1868314511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, сша
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, США
"Ставки слишком высоки". Украину предупредили о самом главном враге
Newsweek: время стало самым главным врагом Киева из-за того, что союзники теряют терпение
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости.
Ближайшее время может стать решающим для Украины, потому что союзники требуют от нее результата, написал обозреватель Newsweek
Брендан Коул.
«
"Ставки не могут быть выше. <…> Часики тикают. Так что время — самый большой враг Украины", — рассказал американскому журналу Пушан Датт, профессор Европейского института управления бизнесом.
По мнению специалиста, Киеву придется "убедить" своих союзников в необходимости продолжения военной поддержки, иначе на Западе "потеряют терпение".
С другой стороны, как отмечается в статье, Украине трудно что-либо продемонстрировать на поле боя из-за "серьезного дефицита оборудования".
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"ВСУ получат часть новой военное техники, но, как показали недавние утечки (документов Пентагона. — Прим. ред.), остается серьезная нехватка определенных позиций, которую международные партнеры Украины либо не смогли, либо не захотели устранить, особенно в области противовоздушной обороны", — добавил британский аналитик Ник Рейнольдс.
В Москве
не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине
ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС
.
"Откуда у них столько оружия?" В ВСУ пожаловались на превосходство России