https://ria.ru/20230428/vrag-1868323736.html

"Ставки слишком высоки". Украину предупредили о самом главном враге

"Ставки слишком высоки". Украину предупредили о самом главном враге - РИА Новости, 28.04.2023

"Ставки слишком высоки". Украину предупредили о самом главном враге

Ближайшее время может стать решающим для Украины, потому что союзники требуют от нее результата, написал обозреватель Newsweek Брендан Коул. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T06:13

2023-04-28T06:13

2023-04-28T11:07

в мире

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856152682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7669fdc4b37454baabf06d0991b910b6.jpg

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Ближайшее время может стать решающим для Украины, потому что союзники требуют от нее результата, написал обозреватель Newsweek Брендан Коул.По мнению специалиста, Киеву придется "убедить" своих союзников в необходимости продолжения военной поддержки, иначе на Западе "потеряют терпение".С другой стороны, как отмечается в статье, Украине трудно что-либо продемонстрировать на поле боя из-за "серьезного дефицита оборудования"."ВСУ получат часть новой военное техники, но, как показали недавние утечки (документов Пентагона. — Прим. ред.), остается серьезная нехватка определенных позиций, которую международные партнеры Украины либо не смогли, либо не захотели устранить, особенно в области противовоздушной обороны", — добавил британский аналитик Ник Рейнольдс.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230428/obman-1868314511.html

https://ria.ru/20230428/prevoskhodstvo-1868316020.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, сша