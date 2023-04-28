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В Новосибирском зоопарке появились птенцы абиссинского рогатого ворона - РИА Новости, 28.04.2023
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Хорошие новости
 
14:38 28.04.2023 (обновлено: 15:10 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/voron-1868473530.html
В Новосибирском зоопарке появились птенцы абиссинского рогатого ворона
В Новосибирском зоопарке появились птенцы абиссинского рогатого ворона - РИА Новости, 28.04.2023
В Новосибирском зоопарке появились птенцы абиссинского рогатого ворона
В Новосибирском зоопарке впервые родились два птенца абиссинского рогатого ворона, сообщается на сайте зверинца. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T14:38
2023-04-28T15:10
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НОВОСИБИРСК, 28 апр — РИА Новости. В Новосибирском зоопарке впервые родились два птенца абиссинского рогатого ворона, сообщается на сайте зверинца."На свет появились два птенца абиссинского рогатого ворона. Они первые не только для нашей коллекции, но и для всех российских зоологических парков. Эти африканские птицы необычно выглядят и всегда привлекают внимание посетителей", — говорится в заявлении.Как отметили в зоопарке, появлению потомства у рогатых воронов предшествовал долгий период формирования пары: молодые птицы сначала не очень друг другу понравились, но за несколько лет соседства отношения между ними наладились. Самец стал ухаживать за самкой, принося ей угощение. С 2020 года она начала нести яйца, но все они были бесплодными."В этом году самка сделала несколько кладок. И яйца в двух кладках, которые были сделаны с разницей в месяц, оказались оплодотворенными. Мы забрали оба яйца в инкубатор, потому что хотели во что бы то ни стало сохранить потомство, минимизировать риски. Первый птенец вылупился 15 марта, второй — 15 апреля", —рассказала заведующая отделом орнитологии Елена Мелешко. Птенец абиссинского рогатого ворона появляется на свет лысым, глухим и слепым. Через десять-пятнадцать дней его кожа начинает темнеть и в итоге становится иссиня-черной. При этом с нее каждые полчаса сходит верхний слой. Это нормальные процессы для этого вида, они связаны с интенсивным ростом. Старший птенец уже открыл глаза, у него появились длинные ресницы, он постепенно покрывается перьями, уточнили в зоопарке.
https://ria.ru/20230419/mishmi-1866336110.html
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россия, новосибирск, новосибирский зоопарк
Хорошие новости, Россия, Новосибирск, Новосибирский зоопарк
В Новосибирском зоопарке появились птенцы абиссинского рогатого ворона

В Новосибирском зоопарке впервые в России родились птенцы абиссинского рогатого ворона

© Фото : Новосибирский зоопаркВ Новосибирском зоопарке впервые получено потомство от абиссинского рогатого ворона
В Новосибирском зоопарке впервые получено потомство от абиссинского рогатого ворона - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© Фото : Новосибирский зоопарк
В Новосибирском зоопарке впервые получено потомство от абиссинского рогатого ворона
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 28 апр — РИА Новости. В Новосибирском зоопарке впервые родились два птенца абиссинского рогатого ворона, сообщается на сайте зверинца.
"На свет появились два птенца абиссинского рогатого ворона. Они первые не только для нашей коллекции, но и для всех российских зоологических парков. Эти африканские птицы необычно выглядят и всегда привлекают внимание посетителей", — говорится в заявлении.
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Как отметили в зоопарке, появлению потомства у рогатых воронов предшествовал долгий период формирования пары: молодые птицы сначала не очень друг другу понравились, но за несколько лет соседства отношения между ними наладились. Самец стал ухаживать за самкой, принося ей угощение. С 2020 года она начала нести яйца, но все они были бесплодными.
"В этом году самка сделала несколько кладок. И яйца в двух кладках, которые были сделаны с разницей в месяц, оказались оплодотворенными. Мы забрали оба яйца в инкубатор, потому что хотели во что бы то ни стало сохранить потомство, минимизировать риски. Первый птенец вылупился 15 марта, второй — 15 апреля", —рассказала заведующая отделом орнитологии Елена Мелешко.
Птенец абиссинского рогатого ворона появляется на свет лысым, глухим и слепым. Через десять-пятнадцать дней его кожа начинает темнеть и в итоге становится иссиня-черной. При этом с нее каждые полчаса сходит верхний слой. Это нормальные процессы для этого вида, они связаны с интенсивным ростом.
Старший птенец уже открыл глаза, у него появились длинные ресницы, он постепенно покрывается перьями, уточнили в зоопарке.
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