Рейтинг@Mail.ru
Волонтеры из Донбасса посетили Подмосковье по приглашению МГЕР - РИА Новости, 28.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:13 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/volontery-1868597059.html
Волонтеры из Донбасса посетили Подмосковье по приглашению МГЕР
Волонтеры из Донбасса посетили Подмосковье по приглашению МГЕР - РИА Новости, 28.04.2023
Волонтеры из Донбасса посетили Подмосковье по приглашению МГЕР
Делегация представителей волонтерских молодежных организаций Донецкой народной республики по приглашению общественного деятеля, члена "Молодой гвардии"... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T23:13
2023-04-28T23:13
московская область (подмосковье)
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868591285_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_b113a4898f6e359da890c180419320ab.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Делегация представителей волонтерских молодежных организаций Донецкой народной республики по приглашению общественного деятеля, члена "Молодой гвардии" Всеволода Прудникова посетили Подмосковье и договорились о сотрудничестве с местным молодежным активом, сообщили РИА Новости организаторы."Этой зимой делегация волонтеров "Молодой гвардии" под руководством Всеволода Прудникова организовала новогодние елки для школьников, а также детей из интернатов, детских домов и мест временного размещения. В феврале волонтеры отправились на территорию ДНР в рамках партпроекта "Единой России" "Книги Донбассу" и передали образовательным учреждениям Республики 7 тонн учебной и художественной литературы. Провели встречу с местным активом волонтерских молодежных организаций. После радушного приема пригласили ребят для ответного визита на территорию столицы Подмосковья в городской округ Красногорск", - отметили организаторы.Ребят с Донбасса встретили в Красногорске, где им организовали культурно-ознакомительную программу. В частности, они посетили музей техники Вадима Задорожного – крупнейшего в Европе частного музея исторической техники, а также Музей-заповедник АрхангельскоеВ программе визита также было посещение Госдумы, где прошла панельная дискуссия с участием депутата нижней палаты парламент, лидером подмосковных молодогвардейцев Александром Толмачевым."Договорились о налаживании межрегионального сотрудничества и взаимодействия между молодежными волонтерскими организациями. В частности, уже были выстроены контакты с местными отделениями городов Харцизск, Макеевка, Горловка, Кировское", - сообщили организаторы."Подмосковные волонтеры регулярно посещают территорию СВО, трудятся в гуманитарных штабах, доставляют помощь, помогают в госпиталях. За это время уже накоплен большой опыт, которым необходимо делиться. Уверен, благодаря слаженной работе и развитию сотрудничества между волонтерскими организациями, мы сможем сделать еще больше. Хочу поблагодарить всех за самоотверженность и неравнодушие. Мы будем продолжать поддерживать мирных жителей и наших бойцов, которые защищают сейчас интересы нашего государства." - отметил в свою очередь Всеволод Прудников.
https://radiosputnik.ria.ru/20230421/gumpomosch-1866790587.html
https://ria.ru/20230413/kontrakt-1865152092.html
московская область (подмосковье)
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868591285_89:0:1513:1068_1920x0_80_0_0_1b250cf3851d93c45b5ea5004ab330aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), донбасс
Московская область (Подмосковье), Донбасс

Волонтеры из Донбасса посетили Подмосковье по приглашению МГЕР

© предоставлено Всеволодом ПрудниковымВолонтеры из ДНР в Подмосковье
Волонтеры из ДНР в Подмосковье
© предоставлено Всеволодом Прудниковым
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Делегация представителей волонтерских молодежных организаций Донецкой народной республики по приглашению общественного деятеля, члена "Молодой гвардии" Всеволода Прудникова посетили Подмосковье и договорились о сотрудничестве с местным молодежным активом, сообщили РИА Новости организаторы.
"Этой зимой делегация волонтеров "Молодой гвардии" под руководством Всеволода Прудникова организовала новогодние елки для школьников, а также детей из интернатов, детских домов и мест временного размещения. В феврале волонтеры отправились на территорию ДНР в рамках партпроекта "Единой России" "Книги Донбассу" и передали образовательным учреждениям Республики 7 тонн учебной и художественной литературы. Провели встречу с местным активом волонтерских молодежных организаций. После радушного приема пригласили ребят для ответного визита на территорию столицы Подмосковья в городской округ Красногорск", - отметили организаторы.
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Делегация из Германии привезет в Крым гумпомощь для новых регионов РФ
21 апреля, 07:58
Ребят с Донбасса встретили в Красногорске, где им организовали культурно-ознакомительную программу. В частности, они посетили музей техники Вадима Задорожного – крупнейшего в Европе частного музея исторической техники, а также Музей-заповедник Архангельское
В программе визита также было посещение Госдумы, где прошла панельная дискуссия с участием депутата нижней палаты парламент, лидером подмосковных молодогвардейцев Александром Толмачевым.
"Договорились о налаживании межрегионального сотрудничества и взаимодействия между молодежными волонтерскими организациями. В частности, уже были выстроены контакты с местными отделениями городов Харцизск, Макеевка, Горловка, Кировское", - сообщили организаторы.
"Подмосковные волонтеры регулярно посещают территорию СВО, трудятся в гуманитарных штабах, доставляют помощь, помогают в госпиталях. За это время уже накоплен большой опыт, которым необходимо делиться. Уверен, благодаря слаженной работе и развитию сотрудничества между волонтерскими организациями, мы сможем сделать еще больше. Хочу поблагодарить всех за самоотверженность и неравнодушие. Мы будем продолжать поддерживать мирных жителей и наших бойцов, которые защищают сейчас интересы нашего государства." - отметил в свою очередь Всеволод Прудников.
Военный билет - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Волонтеры помогают в работе Единого центра отбора на контракт в Москве
13 апреля, 18:33
 
Московская область (Подмосковье)Донбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала