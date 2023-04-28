https://ria.ru/20230428/volontery-1868597059.html
Волонтеры из Донбасса посетили Подмосковье по приглашению МГЕР
Волонтеры из Донбасса посетили Подмосковье по приглашению МГЕР - РИА Новости, 28.04.2023
Волонтеры из Донбасса посетили Подмосковье по приглашению МГЕР
Делегация представителей волонтерских молодежных организаций Донецкой народной республики по приглашению общественного деятеля, члена "Молодой гвардии"... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T23:13
2023-04-28T23:13
2023-04-28T23:13
московская область (подмосковье)
донбасс
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Делегация представителей волонтерских молодежных организаций Донецкой народной республики по приглашению общественного деятеля, члена "Молодой гвардии" Всеволода Прудникова посетили Подмосковье и договорились о сотрудничестве с местным молодежным активом, сообщили РИА Новости организаторы."Этой зимой делегация волонтеров "Молодой гвардии" под руководством Всеволода Прудникова организовала новогодние елки для школьников, а также детей из интернатов, детских домов и мест временного размещения. В феврале волонтеры отправились на территорию ДНР в рамках партпроекта "Единой России" "Книги Донбассу" и передали образовательным учреждениям Республики 7 тонн учебной и художественной литературы. Провели встречу с местным активом волонтерских молодежных организаций. После радушного приема пригласили ребят для ответного визита на территорию столицы Подмосковья в городской округ Красногорск", - отметили организаторы.Ребят с Донбасса встретили в Красногорске, где им организовали культурно-ознакомительную программу. В частности, они посетили музей техники Вадима Задорожного – крупнейшего в Европе частного музея исторической техники, а также Музей-заповедник АрхангельскоеВ программе визита также было посещение Госдумы, где прошла панельная дискуссия с участием депутата нижней палаты парламент, лидером подмосковных молодогвардейцев Александром Толмачевым."Договорились о налаживании межрегионального сотрудничества и взаимодействия между молодежными волонтерскими организациями. В частности, уже были выстроены контакты с местными отделениями городов Харцизск, Макеевка, Горловка, Кировское", - сообщили организаторы."Подмосковные волонтеры регулярно посещают территорию СВО, трудятся в гуманитарных штабах, доставляют помощь, помогают в госпиталях. За это время уже накоплен большой опыт, которым необходимо делиться. Уверен, благодаря слаженной работе и развитию сотрудничества между волонтерскими организациями, мы сможем сделать еще больше. Хочу поблагодарить всех за самоотверженность и неравнодушие. Мы будем продолжать поддерживать мирных жителей и наших бойцов, которые защищают сейчас интересы нашего государства." - отметил в свою очередь Всеволод Прудников.
https://radiosputnik.ria.ru/20230421/gumpomosch-1866790587.html
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московская область (подмосковье), донбасс
Московская область (Подмосковье), Донбасс
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Делегация представителей волонтерских молодежных организаций Донецкой народной республики по приглашению общественного деятеля, члена "Молодой гвардии" Всеволода Прудникова посетили Подмосковье и договорились о сотрудничестве с местным молодежным активом, сообщили РИА Новости организаторы.
"Этой зимой делегация волонтеров "Молодой гвардии" под руководством Всеволода Прудникова организовала новогодние елки для школьников, а также детей из интернатов, детских домов и мест временного размещения. В феврале волонтеры отправились на территорию ДНР в рамках партпроекта "Единой России" "Книги Донбассу" и передали образовательным учреждениям Республики 7 тонн учебной и художественной литературы. Провели встречу с местным активом волонтерских молодежных организаций. После радушного приема пригласили ребят для ответного визита на территорию столицы Подмосковья в городской округ Красногорск", - отметили организаторы.
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Ребят с Донбасса встретили в Красногорске, где им организовали культурно-ознакомительную программу. В частности, они посетили музей техники Вадима Задорожного – крупнейшего в Европе частного музея исторической техники, а также Музей-заповедник Архангельское
В программе визита также было посещение Госдумы, где прошла панельная дискуссия с участием депутата нижней палаты парламент, лидером подмосковных молодогвардейцев Александром Толмачевым.
"Договорились о налаживании межрегионального сотрудничества и взаимодействия между молодежными волонтерскими организациями. В частности, уже были выстроены контакты с местными отделениями городов Харцизск, Макеевка, Горловка, Кировское", - сообщили организаторы.
"Подмосковные волонтеры регулярно посещают территорию СВО, трудятся в гуманитарных штабах, доставляют помощь, помогают в госпиталях. За это время уже накоплен большой опыт, которым необходимо делиться. Уверен, благодаря слаженной работе и развитию сотрудничества между волонтерскими организациями, мы сможем сделать еще больше. Хочу поблагодарить всех за самоотверженность и неравнодушие. Мы будем продолжать поддерживать мирных жителей и наших бойцов, которые защищают сейчас интересы нашего государства." - отметил в свою очередь Всеволод Прудников.
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