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Рогов: ВСУ готовятся к форсированию Каховского водохранилища - РИА Новости, 28.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:43 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/vodokhranilische-1868328433.html
Рогов: ВСУ готовятся к форсированию Каховского водохранилища
Рогов: ВСУ готовятся к форсированию Каховского водохранилища - РИА Новости, 28.04.2023
Рогов: ВСУ готовятся к форсированию Каховского водохранилища
Украинские войска готовятся к форсированию Каховского водохранилища, скапливая живую силу и технику на правом берегу Днепра в Днепропетровской области, заявил... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T07:43
2023-04-28T07:43
специальная военная операция на украине
украина
запорожская область
владимир рогов
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
запорожская аэс
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска готовятся к форсированию Каховского водохранилища, скапливая живую силу и технику на правом берегу Днепра в Днепропетровской области, заявил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что Украина продолжает нагнетать обстановку вокруг Запорожской АЭС, есть ощущение возможной активизации военных действий на этом направлении. "Вероятность штурма намного выше среднего, учитывая активизацию интенсивности обстрелов на этом участке линии фронта, а также переброску бронекатеров, амфибий, скоростных понтонных переправ, скопление живой силы и техники, включая гаубицы M777 с управляемыми снарядами", - сказал Рогов. По его словам, украинские войска скапливают силы на правом берегу водохранилища в районе населенных пунктов Никополь, Марганец и Покровское. "Туда перебросили 71-ю егерскую бригаду ВСУ, которая принимала участие в боях в Артемовске (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут - ред.) и имеют опыт боевых действий в плотной городской застройке", - сказал Рогов. По его словам, одним из возможных направлений атаки может стать город Энергодар. "Наши военные готовы встретить противника во всеоружии. Пусть украинские нацисты не испытывают никаких иллюзий насчет Запорожской области", - сказал Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230427/zelenskiy-1868208312.html
https://ria.ru/20230427/kakhovka-1868279001.html
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украина, запорожская область, владимир рогов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Запорожская область, Владимир Рогов, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
Рогов: ВСУ готовятся к форсированию Каховского водохранилища

Рогов: украинские войска готовятся к форсированию Каховского водохранилища

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкЧлен главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости /
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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска готовятся к форсированию Каховского водохранилища, скапливая живую силу и технику на правом берегу Днепра в Днепропетровской области, заявил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что Украина продолжает нагнетать обстановку вокруг Запорожской АЭС, есть ощущение возможной активизации военных действий на этом направлении.
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"Вероятность штурма намного выше среднего, учитывая активизацию интенсивности обстрелов на этом участке линии фронта, а также переброску бронекатеров, амфибий, скоростных понтонных переправ, скопление живой силы и техники, включая гаубицы M777 с управляемыми снарядами", - сказал Рогов.
По его словам, украинские войска скапливают силы на правом берегу водохранилища в районе населенных пунктов Никополь, Марганец и Покровское.
"Туда перебросили 71-ю егерскую бригаду ВСУ, которая принимала участие в боях в Артемовске (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут - ред.) и имеют опыт боевых действий в плотной городской застройке", - сказал Рогов.
По его словам, одним из возможных направлений атаки может стать город Энергодар.
"Наши военные готовы встретить противника во всеоружии. Пусть украинские нацисты не испытывают никаких иллюзий насчет Запорожской области", - сказал Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЗапорожская областьВладимир РоговГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
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