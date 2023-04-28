https://ria.ru/20230428/vodokhranilische-1868328433.html

Рогов: ВСУ готовятся к форсированию Каховского водохранилища

Рогов: ВСУ готовятся к форсированию Каховского водохранилища - РИА Новости, 28.04.2023

Рогов: ВСУ готовятся к форсированию Каховского водохранилища

Украинские войска готовятся к форсированию Каховского водохранилища, скапливая живую силу и технику на правом берегу Днепра в Днепропетровской области, заявил... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T07:43

2023-04-28T07:43

2023-04-28T07:43

специальная военная операция на украине

украина

запорожская область

владимир рогов

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

запорожская аэс

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска готовятся к форсированию Каховского водохранилища, скапливая живую силу и технику на правом берегу Днепра в Днепропетровской области, заявил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что Украина продолжает нагнетать обстановку вокруг Запорожской АЭС, есть ощущение возможной активизации военных действий на этом направлении. "Вероятность штурма намного выше среднего, учитывая активизацию интенсивности обстрелов на этом участке линии фронта, а также переброску бронекатеров, амфибий, скоростных понтонных переправ, скопление живой силы и техники, включая гаубицы M777 с управляемыми снарядами", - сказал Рогов. По его словам, украинские войска скапливают силы на правом берегу водохранилища в районе населенных пунктов Никополь, Марганец и Покровское. "Туда перебросили 71-ю егерскую бригаду ВСУ, которая принимала участие в боях в Артемовске (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут - ред.) и имеют опыт боевых действий в плотной городской застройке", - сказал Рогов. По его словам, одним из возможных направлений атаки может стать город Энергодар. "Наши военные готовы встретить противника во всеоружии. Пусть украинские нацисты не испытывают никаких иллюзий насчет Запорожской области", - сказал Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230427/zelenskiy-1868208312.html

https://ria.ru/20230427/kakhovka-1868279001.html

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украина, запорожская область, владимир рогов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, вооруженные силы украины