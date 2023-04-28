https://ria.ru/20230428/voditeli-1868520569.html

Нижегородцев будут премировать за сообщения о пьяных водителях

Нижегородцев будут премировать за сообщения о пьяных водителях - РИА Новости, 28.04.2023

Нижегородцев будут премировать за сообщения о пьяных водителях

Нижегородцы смогут получать денежное вознаграждение в размере 2 тысяч рублей за переданную информацию о нетрезвых водителях на дорогах, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T16:33

2023-04-28T16:33

2023-04-28T16:33

происшествия

авто

нижегородская область

гибдд мвд рф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Нижегородцы смогут получать денежное вознаграждение в размере 2 тысяч рублей за переданную информацию о нетрезвых водителях на дорогах, сообщает пресс-служба правительства региона. Дополнительную меру поддержки бдительных граждан, которые готовы сообщать в Госавтоинспекцию о фактах управления автомобилем в нетрезвом виде, утвердило правительство Нижегородской области. "Предусмотрена возможность позвонить на телефон 112 и сообщить, что на дороге замечен пьяный водитель. Информация об этом будет немедленно передана в ГИБДД, и автомобиль остановит для проверки ближайший экипаж ДПС. Если факт управления автомобилем в нетрезвом состоянии будет подтвержден, сообщивший о нем и предотвративший таким образом потенциальное ДТП может обратиться в полицию с заявлением на получение денежной выплаты в размере 2000 рублей", - говорится в сообщении. Деньги будут перечислены на банковскую карту в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о вознаграждении. Новшество вступает в силу с 1 мая 2023 года. По словам начальника ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Владимира Ежова, только за три месяца 2023 года от социально активных граждан на номер 112 поступило 602 сообщения с информацией о подобных фактах. В ходе отработки информации задержано 167 водителей, управлявших авто в состоянии опьянения.

https://ria.ru/20230409/dtp-1864118516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, авто, нижегородская область, гибдд мвд рф