Нижегородцев будут премировать за сообщения о пьяных водителях
Нижегородские власти будут платить по две тысячи рублей за сообщения о пьяных водителях
Панорамный вид на Волгу в Нижнем Новгороде. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Нижегородцы смогут получать денежное вознаграждение в размере 2 тысяч рублей за переданную информацию о нетрезвых водителях на дорогах, сообщает пресс-служба правительства региона.
Дополнительную меру поддержки бдительных граждан, которые готовы сообщать в Госавтоинспекцию о фактах управления автомобилем в нетрезвом виде, утвердило правительство Нижегородской области.
"Предусмотрена возможность позвонить на телефон 112 и сообщить, что на дороге замечен пьяный водитель. Информация об этом будет немедленно передана в ГИБДД, и автомобиль остановит для проверки ближайший экипаж ДПС. Если факт управления автомобилем в нетрезвом состоянии будет подтвержден, сообщивший о нем и предотвративший таким образом потенциальное ДТП может обратиться в полицию с заявлением на получение денежной выплаты в размере 2000 рублей", - говорится в сообщении. Деньги будут перечислены на банковскую карту в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о вознаграждении. Новшество вступает в силу с 1 мая 2023 года.
По словам начальника ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Владимира Ежова, только за три месяца 2023 года от социально активных граждан на номер 112 поступило 602 сообщения с информацией о подобных фактах. В ходе отработки информации задержано 167 водителей, управлявших авто в состоянии опьянения.