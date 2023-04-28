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Нижегородцев будут премировать за сообщения о пьяных водителях - РИА Новости, 28.04.2023
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16:33 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/voditeli-1868520569.html
Нижегородцев будут премировать за сообщения о пьяных водителях
Нижегородцев будут премировать за сообщения о пьяных водителях - РИА Новости, 28.04.2023
Нижегородцев будут премировать за сообщения о пьяных водителях
Нижегородцы смогут получать денежное вознаграждение в размере 2 тысяч рублей за переданную информацию о нетрезвых водителях на дорогах, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:33
2023-04-28T16:33
происшествия
авто
нижегородская область
гибдд мвд рф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Нижегородцы смогут получать денежное вознаграждение в размере 2 тысяч рублей за переданную информацию о нетрезвых водителях на дорогах, сообщает пресс-служба правительства региона. Дополнительную меру поддержки бдительных граждан, которые готовы сообщать в Госавтоинспекцию о фактах управления автомобилем в нетрезвом виде, утвердило правительство Нижегородской области. "Предусмотрена возможность позвонить на телефон 112 и сообщить, что на дороге замечен пьяный водитель. Информация об этом будет немедленно передана в ГИБДД, и автомобиль остановит для проверки ближайший экипаж ДПС. Если факт управления автомобилем в нетрезвом состоянии будет подтвержден, сообщивший о нем и предотвративший таким образом потенциальное ДТП может обратиться в полицию с заявлением на получение денежной выплаты в размере 2000 рублей", - говорится в сообщении. Деньги будут перечислены на банковскую карту в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о вознаграждении. Новшество вступает в силу с 1 мая 2023 года. По словам начальника ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Владимира Ежова, только за три месяца 2023 года от социально активных граждан на номер 112 поступило 602 сообщения с информацией о подобных фактах. В ходе отработки информации задержано 167 водителей, управлявших авто в состоянии опьянения.
https://ria.ru/20230409/dtp-1864118516.html
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происшествия, авто, нижегородская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Нижегородская область, ГИБДД МВД РФ
Нижегородцев будут премировать за сообщения о пьяных водителях

Нижегородские власти будут платить по две тысячи рублей за сообщения о пьяных водителях

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Волгу в Нижнем Новгороде
Панорамный вид на Волгу в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Панорамный вид на Волгу в Нижнем Новгороде. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Нижегородцы смогут получать денежное вознаграждение в размере 2 тысяч рублей за переданную информацию о нетрезвых водителях на дорогах, сообщает пресс-служба правительства региона.
Дополнительную меру поддержки бдительных граждан, которые готовы сообщать в Госавтоинспекцию о фактах управления автомобилем в нетрезвом виде, утвердило правительство Нижегородской области.
"Предусмотрена возможность позвонить на телефон 112 и сообщить, что на дороге замечен пьяный водитель. Информация об этом будет немедленно передана в ГИБДД, и автомобиль остановит для проверки ближайший экипаж ДПС. Если факт управления автомобилем в нетрезвом состоянии будет подтвержден, сообщивший о нем и предотвративший таким образом потенциальное ДТП может обратиться в полицию с заявлением на получение денежной выплаты в размере 2000 рублей", - говорится в сообщении. Деньги будут перечислены на банковскую карту в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о вознаграждении. Новшество вступает в силу с 1 мая 2023 года.
По словам начальника ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Владимира Ежова, только за три месяца 2023 года от социально активных граждан на номер 112 поступило 602 сообщения с информацией о подобных фактах. В ходе отработки информации задержано 167 водителей, управлявших авто в состоянии опьянения.
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