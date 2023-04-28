https://ria.ru/20230428/voditeli-1868322222.html

Водителям в грозу не стоит резко тормозить, заявили эксперты

Водителям в грозу не стоит резко тормозить, заявили эксперты - РИА Новости, 28.04.2023

Водителям в грозу не стоит резко тормозить, заявили эксперты

Водителям во время дождя и грозы стоит снижать скорость, при потере управления - тормозить двигателем без резких движений, а при необходимости остановиться не... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T05:19

2023-04-28T05:19

2023-04-28T05:19

общество

авто

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Водителям во время дождя и грозы стоит снижать скорость, при потере управления - тормозить двигателем без резких движений, а при необходимости остановиться не следует парковаться на обочине и рядом с деревьями и шаткими конструкциями, рассказали РИА Новости эксперты сервиса "СберАвто". Они добавляют, что для остановки лучше выбирать безопасные места: вдали от деревьев, ненадежных конструкций, сооружений, которые могут упасть от сильного ветра, а также фонарных столбов и скоплений проводов. Идеальные места для экстренной остановки в городе в непогоду – многоуровневые наземные парковки, кроме подземных этажей из-за риска подтопления, и крупные парковки около торговых центров. За городом лучше ориентироваться на парковки недалеко от АЗС, магазинов и на трассах, а также на асфальтированные съезды с дорог в поля. Кроме того, во время непогоды лучше всего передвигаться на минимально возможной скорости, чтобы была возможность быстро среагировать на внезапные помехи: аварии, глубокие лужи или плохие участки дороги. Напротив, при движении на большой скорости, может возникнуть эффект аквапланирования - когда между колесами и асфальтом образуется водяная пленка и автомобиль на время становится неуправляемым. "При возникновении этого эффекта не стоит делать резких движений: важно плавно отпустить педаль газа и постараться затормозить двигателем", - обратили внимание специалисты. Также, двигаясь на машине во время грозы и ливня, лучше переключиться с ходовых огней на ближний свет фар и включить "противотуманки". Это поможет лучше видеть дорогу и сделать свой автомобиль заметнее в потоке. А если приходится продолжать движение на совсем низкой скорости, можно дополнительно включить аварийный сигнал. Эксперты "СберАвто" отмечают, что в грозу лучше отказываться от поездок на личном транспорте. Но, если обойтись без машины нельзя, ее стоит подготовить: проверить дворники и кондиционер. В салон машины на случай длительной остановки лучше положить бутылку чистой воды, перекус и комплект сухой одежды. А еще, попав в непогоду в дороге, не нужно поддаваться панике. Вероятность попадания молнии в автомобиль очень низкая, а металлический корпус автомобиля служит своеобразным экраном для сидящего внутри человека. С этой точки зрения находиться внутри автомобиля в грозу безопаснее, чем снаружи. "Нет никакой необходимости экстренно покидать салон в поисках укрытия. Если есть возможность, лучше припарковать авто и переждать пик бури. Если же такой возможности нет, стоит продолжать движение", - заключили в "СберАвто".

https://ria.ru/20230427/pogoda-1868024638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, авто