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Визовый центр Франции ввел предоплату для россиян при записи на прием - РИА Новости, 28.04.2023
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17:09 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/vizy-1868547002.html
Визовый центр Франции ввел предоплату для россиян при записи на прием
Визовый центр Франции ввел предоплату для россиян при записи на прием - РИА Новости, 28.04.2023
Визовый центр Франции ввел предоплату для россиян при записи на прием
Визовый Центр Франции ввел сервисный сбор для российских граждан при записи на подачу документов. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:09
2023-04-28T17:09
франция
россия
шенгенская виза
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Визовый Центр Франции ввел сервисный сбор для российских граждан при записи на подачу документов. "Перед тем, как записаться на прием, вы должны заполнить анкету на визу онлайн на официальном французском сайте France-Visas. При оформлении записи взимается предоплата сервисного сбора в размере 35,5 евро в рублях по курсу, установленному на момент осуществления записи", - говорится в сообщении на сайте визового центра Франции в России. В ряде СМИ появилась информация, что предоплата была введена для облегчения записи на прием – для бронирования временных слотов и для борьбы с ботами. Однако в самом центре в беседе с РИА Новости эту информацию не подтвердили и не опровергли. "Решение было принято визовым центром Франции. Поэтому мы не можем вам прокомментировать причины", - сказал сотрудник центра.
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франция, россия, шенгенская виза
Франция, Россия, Шенгенская виза
Визовый центр Франции ввел предоплату для россиян при записи на прием

Визовый центр Франции ввел для россиян предоплату в размере 35,5 евро при записи на прием

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Визовый Центр Франции ввел сервисный сбор для российских граждан при записи на подачу документов.
"Перед тем, как записаться на прием, вы должны заполнить анкету на визу онлайн на официальном французском сайте France-Visas. При оформлении записи взимается предоплата сервисного сбора в размере 35,5 евро в рублях по курсу, установленному на момент осуществления записи", - говорится в сообщении на сайте визового центра Франции в России.
В ряде СМИ появилась информация, что предоплата была введена для облегчения записи на прием – для бронирования временных слотов и для борьбы с ботами. Однако в самом центре в беседе с РИА Новости эту информацию не подтвердили и не опровергли.
"Решение было принято визовым центром Франции. Поэтому мы не можем вам прокомментировать причины", - сказал сотрудник центра.
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