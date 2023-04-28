https://ria.ru/20230428/vizy-1868547002.html

Визовый центр Франции ввел предоплату для россиян при записи на прием

Визовый центр Франции ввел предоплату для россиян при записи на прием - РИА Новости, 28.04.2023

Визовый центр Франции ввел предоплату для россиян при записи на прием

Визовый Центр Франции ввел сервисный сбор для российских граждан при записи на подачу документов. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T17:09

2023-04-28T17:09

2023-04-28T17:09

франция

россия

шенгенская виза

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Визовый Центр Франции ввел сервисный сбор для российских граждан при записи на подачу документов. "Перед тем, как записаться на прием, вы должны заполнить анкету на визу онлайн на официальном французском сайте France-Visas. При оформлении записи взимается предоплата сервисного сбора в размере 35,5 евро в рублях по курсу, установленному на момент осуществления записи", - говорится в сообщении на сайте визового центра Франции в России. В ряде СМИ появилась информация, что предоплата была введена для облегчения записи на прием – для бронирования временных слотов и для борьбы с ботами. Однако в самом центре в беседе с РИА Новости эту информацию не подтвердили и не опровергли. "Решение было принято визовым центром Франции. Поэтому мы не можем вам прокомментировать причины", - сказал сотрудник центра.

https://ria.ru/20230228/vizy-1854904857.html

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франция, россия, шенгенская виза