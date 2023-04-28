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Хорватия опровергла данные о неприеме заявлений на турвизы для россиян

Хорватия опровергла данные о неприеме заявлений на турвизы для россиян - РИА Новости, 28.04.2023

Хорватия опровергла данные о неприеме заявлений на турвизы для россиян

Хорватия продолжает принимать заявления от российских граждан на выдачу туристических виз, проблема может быть только в наличии свободных слотов, сообщил РИА... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T12:12

2023-04-28T12:12

2023-04-28T12:50

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Хорватия продолжает принимать заявления от российских граждан на выдачу туристических виз, проблема может быть только в наличии свободных слотов, сообщил РИА Новости директор российского представительства Хорватии по туризму Райко Ружичка.На сайте визового центра VFS Global 24 апреля появилась информация о том, что с 1 мая в Москве будет приостановлен прием заявлений от российских граждан на получение туристических виз. Сообщение было там до утра 28 апреля, потом оно исчезло."Нет никакого прекращения выдачи туристических виз. Видимо, VFS что-то не поняло или им не объяснили. С 1 мая ничего не меняется, Хорватия как принимала документы, так и продолжает их принимать, как выдавать туристические визы, так и продолжает выдавать. Дело в том, что очень мало людей работает в консульстве здесь, и просто физически не успевают оформить то количество виз, которое бы хотелось. Так что никаких запретов нет, никаких изменений нет, но сколько успевают оформить виз, столько и будет сделано", - сказал он в беседе с агентством.По словам Ружички, с началом летнего сезона больше туристов хотят ехать в Хорватию, но если раньше консульство могло выдавать 200-300 виз в день, то сейчас это уже невозможно."Может случиться, что нет свободных слотов на запись, но никакого запрета на выдачу виз нет. А так туристы могут свободно подавать документы, если есть свободные места", - подчеркнул он.Список документов для российских туристов не поменялся, добавил Ружичка.

https://ria.ru/20230123/khorvatiya-1846709910.html

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