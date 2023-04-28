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При крушении двух военных вертолетов на Аляске погибли три человека

При крушении двух военных вертолетов на Аляске погибли три человека - РИА Новости, 28.04.2023

При крушении двух военных вертолетов на Аляске погибли три человека

Трое военнослужащих погибли при крушении двух военных вертолетов на Аляске, пишет Washington Post со ссылкой на представителя армии США, капитана Молли Трис. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T06:02

2023-04-28T06:02

2023-04-28T06:08

в мире

аляска

сша

mcdonnell douglas ah-64 apache

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Трое военнослужащих погибли при крушении двух военных вертолетов на Аляске, пишет Washington Post со ссылкой на представителя армии США, капитана Молли Трис. Ранее сообщалось, что вертолеты AH-64 Apache, которые дислоцировались на базе Форт-Уэйнрайт в районе города Фэрбанкс, разбились во время возвращения из тренировочного полета. Выжившего пилота госпитализировали.

аляска

сша

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в мире, аляска, сша, mcdonnell douglas ah-64 apache