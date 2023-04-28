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При крушении двух военных вертолетов на Аляске погибли три человека - РИА Новости, 28.04.2023
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06:02 28.04.2023 (обновлено: 06:08 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/vertolety-1868323379.html
При крушении двух военных вертолетов на Аляске погибли три человека
При крушении двух военных вертолетов на Аляске погибли три человека - РИА Новости, 28.04.2023
При крушении двух военных вертолетов на Аляске погибли три человека
Трое военнослужащих погибли при крушении двух военных вертолетов на Аляске, пишет Washington Post со ссылкой на представителя армии США, капитана Молли Трис. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T06:02
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в мире
аляска
сша
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Трое военнослужащих погибли при крушении двух военных вертолетов на Аляске, пишет Washington Post со ссылкой на представителя армии США, капитана Молли Трис. Ранее сообщалось, что вертолеты AH-64 Apache, которые дислоцировались на базе Форт-Уэйнрайт в районе города Фэрбанкс, разбились во время возвращения из тренировочного полета. Выжившего пилота госпитализировали.
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в мире, аляска, сша, mcdonnell douglas ah-64 apache
В мире, Аляска, США, McDonnell Douglas AH-64 Apache
При крушении двух военных вертолетов на Аляске погибли три человека

WP: на Аляске погибли три военнослужащих при крушении двух вертолетов

© Sputnik / Сергей Мелконов | Перейти в медиабанкВертолет США AH-64 Apache
Вертолет США AH-64 Apache - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
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Вертолет США AH-64 Apache. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Трое военнослужащих погибли при крушении двух военных вертолетов на Аляске, пишет Washington Post со ссылкой на представителя армии США, капитана Молли Трис.
Ранее сообщалось, что вертолеты AH-64 Apache, которые дислоцировались на базе Форт-Уэйнрайт в районе города Фэрбанкс, разбились во время возвращения из тренировочного полета.
«
"Трое из четырех человек, находившихся на борту, погибли", — заявила Трис.
Выжившего пилота госпитализировали.
 
В миреАляскаСШАMcDonnell Douglas AH-64 Apache
 
 
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