https://ria.ru/20230428/vertolety-1868320740.html

На Аляске разбились два вертолета американской армии

На Аляске разбились два вертолета американской армии - РИА Новости, 28.04.2023

На Аляске разбились два вертолета американской армии

Два вертолета армии США разбились на Аляске во время тренировочного полета, сообщило военное командование. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T04:43

2023-04-28T04:43

2023-04-28T04:47

аляска

сша

mcdonnell douglas ah-64 apache

в мире

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Два вертолета армии США разбились на Аляске во время тренировочного полета, сообщило военное командование. Вертолеты AH-64 Apache дислоцировались на базе Форт-Уэйнрайт в районе города Фэрбанкс. "На месте происшествия работают сотрудники службы быстрого реагирования. Инцидент расследуется, дополнительная информация о нем будет опубликована, когда она станет известна", — говорится в заявлении командования базы в социальных сетях. Пока не уточняется, сколько человек находились на борту и каково их состояние после крушения.

https://ria.ru/20230427/vertolet-1868254020.html

аляска

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аляска, сша, mcdonnell douglas ah-64 apache, в мире