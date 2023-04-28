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На Аляске разбились два вертолета американской армии - РИА Новости, 28.04.2023
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04:43 28.04.2023 (обновлено: 04:47 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/vertolety-1868320740.html
На Аляске разбились два вертолета американской армии
На Аляске разбились два вертолета американской армии - РИА Новости, 28.04.2023
На Аляске разбились два вертолета американской армии
Два вертолета армии США разбились на Аляске во время тренировочного полета, сообщило военное командование. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T04:43
2023-04-28T04:47
аляска
сша
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Два вертолета армии США разбились на Аляске во время тренировочного полета, сообщило военное командование. Вертолеты AH-64 Apache дислоцировались на базе Форт-Уэйнрайт в районе города Фэрбанкс. "На месте происшествия работают сотрудники службы быстрого реагирования. Инцидент расследуется, дополнительная информация о нем будет опубликована, когда она станет известна", — говорится в заявлении командования базы в социальных сетях. Пока не уточняется, сколько человек находились на борту и каково их состояние после крушения.
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аляска, сша, mcdonnell douglas ah-64 apache, в мире
Аляска, США, McDonnell Douglas AH-64 Apache, В мире
На Аляске разбились два вертолета американской армии

Военное командование США: на Аляске разбились два вертолета американской армии

© Фото : U.S. Army / Pvt. Brandon BruerВертолет HH-60M Black Hawk ВВС США
Вертолет HH-60M Black Hawk ВВС США - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© Фото : U.S. Army / Pvt. Brandon Bruer
Вертолет HH-60M Black Hawk ВВС США. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Два вертолета армии США разбились на Аляске во время тренировочного полета, сообщило военное командование.
Вертолеты AH-64 Apache дислоцировались на базе Форт-Уэйнрайт в районе города Фэрбанкс.
"На месте происшествия работают сотрудники службы быстрого реагирования. Инцидент расследуется, дополнительная информация о нем будет опубликована, когда она станет известна", — говорится в заявлении командования базы в социальных сетях.
Пока не уточняется, сколько человек находились на борту и каково их состояние после крушения.
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