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На Аляске разбились два вертолета американской армии
На Аляске разбились два вертолета американской армии - РИА Новости, 28.04.2023
На Аляске разбились два вертолета американской армии
Два вертолета армии США разбились на Аляске во время тренировочного полета, сообщило военное командование. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T04:43
2023-04-28T04:43
2023-04-28T04:47
аляска
сша
mcdonnell douglas ah-64 apache
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Два вертолета армии США разбились на Аляске во время тренировочного полета, сообщило военное командование. Вертолеты AH-64 Apache дислоцировались на базе Форт-Уэйнрайт в районе города Фэрбанкс. "На месте происшествия работают сотрудники службы быстрого реагирования. Инцидент расследуется, дополнительная информация о нем будет опубликована, когда она станет известна", — говорится в заявлении командования базы в социальных сетях. Пока не уточняется, сколько человек находились на борту и каково их состояние после крушения.
https://ria.ru/20230427/vertolet-1868254020.html
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аляска, сша, mcdonnell douglas ah-64 apache, в мире
Аляска, США, McDonnell Douglas AH-64 Apache, В мире
На Аляске разбились два вертолета американской армии
Военное командование США: на Аляске разбились два вертолета американской армии
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Два вертолета армии США разбились на Аляске во время тренировочного полета, сообщило военное командование.
Вертолеты AH-64 Apache дислоцировались на базе Форт-Уэйнрайт в районе города Фэрбанкс.
"На месте происшествия работают сотрудники службы быстрого реагирования. Инцидент расследуется, дополнительная информация о нем будет опубликована, когда она станет известна", — говорится в заявлении командования базы в социальных сетях.
Пока не уточняется, сколько человек находились на борту и каково их состояние после крушения.
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