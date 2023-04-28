https://ria.ru/20230428/utechka-1868459194.html
"АльфаСтрахование" проверяет информацию об утечке данных клиентов
"АльфаСтрахование" проверяет информацию об утечке данных клиентов - РИА Новости, 28.04.2023
"АльфаСтрахование" проверяет информацию об утечке данных клиентов
"АльфаСтрахование" проверяет информацию о возможной утечке данных клиентов с портала компании и приложения, сообщили РИА Новости в пресс-службе страховой... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T14:07
2023-04-28T14:07
2023-04-28T14:07
общество
технологии
альфастрахование
россия
кибербезопасность
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. "АльфаСтрахование" проверяет информацию о возможной утечке данных клиентов с портала компании и приложения, сообщили РИА Новости в пресс-службе страховой компании. В четверг телеграм-канал in2security сообщал, что в сеть выложили файл, который, согласно описанию, содержит данные клиентов "АльфаСтрахования". Отмечалось, что размещенный файл содержит 1 миллион строк, среди которых данные электронной почты и телефонов. "АльфаСтрахование" располагает информацией о том, что данные ряда учетных записей для доступа в личный кабинет портала alfastrah.ru и в приложение "АльфаСтрахование Мобайл" могут быть известны третьим лицам. В настоящее время мы проводим проверку этих сведений. До ее завершения и публикации официального комментария компании по инциденту призываем не доверять непроверенным источникам", - сказали в пресс-службе компании. Известно, что попавшая в сеть информация не содержит сведений по полисам, объектам страхования, страховым случаям, платежным, медицинским данным и прочим. "АльфаСтрахование" обслуживает клиентов в обычном режиме, все сервисы доступны в полном объеме, отметили там же. "Компания предпринимает все необходимые мероприятия для максимальной защиты клиентов. В целях обеспечения дополнительной безопасности клиентских данных принято решение провести сброс всех паролей в системе. Клиенты смогут самостоятельно обновить пароль после сброса. Для этого необходимо зайти в личный кабинет на сайте или в мобильное приложение, нажать кнопку "Забыли пароль?" и следовать инструкциям по восстановлению пароля", - рассказали в компании. "Чтобы эта процедура прошла максимально комфортно, выведены дополнительные ресурсы на линию клиентской поддержки", - добавили там же.
https://ria.ru/20230207/utechka-1850173259.html
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общество, технологии, альфастрахование, россия, кибербезопасность
Общество, Технологии, АльфаСтрахование, Россия, Кибербезопасность
"АльфаСтрахование" проверяет информацию об утечке данных клиентов
"АльфаСтрахование" проверяет информацию об утечке данных клиентов с портала и приложения
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. "АльфаСтрахование" проверяет информацию о возможной утечке данных клиентов с портала компании и приложения, сообщили РИА Новости в пресс-службе страховой компании.
В четверг телеграм-канал in2security сообщал, что в сеть выложили файл, который, согласно описанию, содержит данные клиентов "АльфаСтрахования". Отмечалось, что размещенный файл содержит 1 миллион строк, среди которых данные электронной почты и телефонов.
IT-специалист рассказал, как проверить утечку своих данных
"АльфаСтрахование" располагает информацией о том, что данные ряда учетных записей для доступа в личный кабинет портала alfastrah.ru и в приложение "АльфаСтрахование Мобайл" могут быть известны третьим лицам. В настоящее время мы проводим проверку этих сведений. До ее завершения и публикации официального комментария компании по инциденту призываем не доверять непроверенным источникам", - сказали в пресс-службе компании.
Известно, что попавшая в сеть информация не содержит сведений по полисам, объектам страхования, страховым случаям, платежным, медицинским данным и прочим. "АльфаСтрахование" обслуживает клиентов в обычном режиме, все сервисы доступны в полном объеме, отметили там же.
"Компания предпринимает все необходимые мероприятия для максимальной защиты клиентов. В целях обеспечения дополнительной безопасности клиентских данных принято решение провести сброс всех паролей в системе. Клиенты смогут самостоятельно обновить пароль после сброса. Для этого необходимо зайти в личный кабинет на сайте или в мобильное приложение, нажать кнопку "Забыли пароль?" и следовать инструкциям по восстановлению пароля", - рассказали в компании.
"Чтобы эта процедура прошла максимально комфортно, выведены дополнительные ресурсы на линию клиентской поддержки", - добавили там же.
Эксперты рассказали об угрозе утечки данных из-за умных колонок