https://ria.ru/20230428/upts-1868538448.html
Депутат Бундестага призвал ПАСЕ расследовать гонения Киева на УПЦ
Депутат Бундестага призвал ПАСЕ расследовать гонения Киева на УПЦ - РИА Новости, 28.04.2023
Депутат Бундестага призвал ПАСЕ расследовать гонения Киева на УПЦ
Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) необходимо начать расследование относительно действий Киева против канонической Украинской православной церкви... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:51
2023-04-28T16:51
2023-04-28T16:51
религия
украина
россия
киев
бундестаг германии
парламентская ассамблея совета европы
совет европы
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
БЕРЛИН, 28 апр - РИА Новости. Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) необходимо начать расследование относительно действий Киева против канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил депутат Бундестага ФРГ от партии "Альтернатива для Германии" и член ПАСЕ Харальд Вайель. "Я требую, чтобы Совет Европы начал наблюдение данного развития событий", - сообщил он в интервью изданию Deutschland-Kurier. Депутат перечисляет известные ему случаи разрушений церквей, надругательств над святынями, попытки помешать проведению богослужений в храмах УПЦ, что, на его взгляд, несовместимо с намерениями Украины вступить в ЕС. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230427/goneniya-1868001461.html
https://ria.ru/20230427/tserkov-1868273840.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, киев, бундестаг германии, парламентская ассамблея совета европы, совет европы, в мире, украинская православная церковь
Религия, Украина, Россия, Киев, Бундестаг Германии, Парламентская ассамблея Совета Европы, Совет Европы, В мире, Украинская православная церковь
Депутат Бундестага призвал ПАСЕ расследовать гонения Киева на УПЦ
Депутат Бундестага Вайель призвал ПАСЕ расследовать гонения Киева на УПЦ