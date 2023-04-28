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Депутат Бундестага призвал ПАСЕ расследовать гонения Киева на УПЦ - РИА Новости, 28.04.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:51 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/upts-1868538448.html
Депутат Бундестага призвал ПАСЕ расследовать гонения Киева на УПЦ
Депутат Бундестага призвал ПАСЕ расследовать гонения Киева на УПЦ - РИА Новости, 28.04.2023
Депутат Бундестага призвал ПАСЕ расследовать гонения Киева на УПЦ
Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) необходимо начать расследование относительно действий Киева против канонической Украинской православной церкви... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:51
2023-04-28T16:51
религия
украина
россия
киев
бундестаг германии
парламентская ассамблея совета европы
совет европы
в мире
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БЕРЛИН, 28 апр - РИА Новости. Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) необходимо начать расследование относительно действий Киева против канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил депутат Бундестага ФРГ от партии "Альтернатива для Германии" и член ПАСЕ Харальд Вайель. "Я требую, чтобы Совет Европы начал наблюдение данного развития событий", - сообщил он в интервью изданию Deutschland-Kurier. Депутат перечисляет известные ему случаи разрушений церквей, надругательств над святынями, попытки помешать проведению богослужений в храмах УПЦ, что, на его взгляд, несовместимо с намерениями Украины вступить в ЕС. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230427/goneniya-1868001461.html
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украина, россия, киев, бундестаг германии, парламентская ассамблея совета европы, совет европы, в мире, украинская православная церковь
Религия, Украина, Россия, Киев, Бундестаг Германии, Парламентская ассамблея Совета Европы, Совет Европы, В мире, Украинская православная церковь
Депутат Бундестага призвал ПАСЕ расследовать гонения Киева на УПЦ

Депутат Бундестага Вайель призвал ПАСЕ расследовать гонения Киева на УПЦ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БЕРЛИН, 28 апр - РИА Новости. Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) необходимо начать расследование относительно действий Киева против канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил депутат Бундестага ФРГ от партии "Альтернатива для Германии" и член ПАСЕ Харальд Вайель.
"Я требую, чтобы Совет Европы начал наблюдение данного развития событий", - сообщил он в интервью изданию Deutschland-Kurier.
Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х во время встречи с делегацией российских религиозных деятелей в резиденции патриарха в Дамаске. 19 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Антиохийская церковь высказалась о гонениях на УПЦ
27 апреля, 07:12
Депутат перечисляет известные ему случаи разрушений церквей, надругательств над святынями, попытки помешать проведению богослужений в храмах УПЦ, что, на его взгляд, несовместимо с намерениями Украины вступить в ЕС.
«
"Украинское государство очевидно выступает против православной церкви российского патриархата", - заявил он, подчеркнув необходимость расследования "не в России, а на Украине".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Киев стремится полностью уничтожить каноническую церковь, заявил митрополит
27 апреля, 19:49
 
РелигияУкраинаРоссияКиевБундестаг ГерманииПарламентская ассамблея Совета ЕвропыСовет ЕвропыВ миреУкраинская православная церковь
 
 
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