https://ria.ru/20230428/upts-1868538448.html

Депутат Бундестага призвал ПАСЕ расследовать гонения Киева на УПЦ

Депутат Бундестага призвал ПАСЕ расследовать гонения Киева на УПЦ - РИА Новости, 28.04.2023

Депутат Бундестага призвал ПАСЕ расследовать гонения Киева на УПЦ

Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) необходимо начать расследование относительно действий Киева против канонической Украинской православной церкви... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T16:51

2023-04-28T16:51

2023-04-28T16:51

религия

украина

россия

киев

бундестаг германии

парламентская ассамблея совета европы

совет европы

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg

БЕРЛИН, 28 апр - РИА Новости. Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) необходимо начать расследование относительно действий Киева против канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил депутат Бундестага ФРГ от партии "Альтернатива для Германии" и член ПАСЕ Харальд Вайель. "Я требую, чтобы Совет Европы начал наблюдение данного развития событий", - сообщил он в интервью изданию Deutschland-Kurier. Депутат перечисляет известные ему случаи разрушений церквей, надругательств над святынями, попытки помешать проведению богослужений в храмах УПЦ, что, на его взгляд, несовместимо с намерениями Украины вступить в ЕС. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230427/goneniya-1868001461.html

https://ria.ru/20230427/tserkov-1868273840.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, киев, бундестаг германии, парламентская ассамблея совета европы, совет европы, в мире, украинская православная церковь