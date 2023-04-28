Ефимов: свыше 815 тысяч упаковок лекарств поставили городу в рамках офсета
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В рамках офсетного контракта с компанией "Биокад" медицинские учреждения Москвы получили более 815 тысяч упаковок лекарственных препаратов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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"Контракт на создание производства и поставку лекарственных препаратов для онкологических и аутоиммунных заболеваний был заключен с компанией в 2017 году, а с 2021 года начались поставки. За это время было отгружено более 815 тысяч упаковок препаратов, из них 136 тысяч – в первом квартале этого года", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Компания "Биокад" является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". На производственном комплексе компании в Алабушево выпускается 40 лекарственных препаратов, 29 из них – для поставок в рамках офсетного контракта.
Как уточнили в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП), на данный момент городскими властями подписаны с инвесторами семь контрактов в фармацевтической отрасли. Так, Московский эндокринный завод, а также компании "Велфарм-М", "Фармсинтез" и "Р-Фарм" будут поставлять в городские медучреждения препараты более 90 международных непатентованных наименований.