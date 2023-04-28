https://ria.ru/20230428/upakovki-1868269322.html

Ефимов: свыше 815 тысяч упаковок лекарств поставили городу в рамках офсета

Ефимов: свыше 815 тысяч упаковок лекарств поставили городу в рамках офсета - РИА Новости, 28.04.2023

Ефимов: свыше 815 тысяч упаковок лекарств поставили городу в рамках офсета

В рамках офсетного контракта с компанией "Биокад" медицинские учреждения Москвы получили более 815 тысяч упаковок лекарственных препаратов, сообщил заммэра по... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T10:20

2023-04-28T10:20

2023-04-28T10:20

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

биокад

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В рамках офсетного контракта с компанией "Биокад" медицинские учреждения Москвы получили более 815 тысяч упаковок лекарственных препаратов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Компания "Биокад" является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". На производственном комплексе компании в Алабушево выпускается 40 лекарственных препаратов, 29 из них – для поставок в рамках офсетного контракта.Как уточнили в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП), на данный момент городскими властями подписаны с инвесторами семь контрактов в фармацевтической отрасли. Так, Московский эндокринный завод, а также компании "Велфарм-М", "Фармсинтез" и "Р-Фарм" будут поставлять в городские медучреждения препараты более 90 международных непатентованных наименований.

https://ria.ru/20230426/areny-1867776085.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, биокад