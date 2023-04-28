https://ria.ru/20230428/ukraina-1868626043.html

"Доедут до Польши" В США назвали конечную точку конфликта на Украине

"Доедут до Польши" В США назвали конечную точку конфликта на Украине - РИА Новости, 28.04.2023

"Доедут до Польши" В США назвали конечную точку конфликта на Украине

Радикально настроенное крыло американских властей не прекратит поддержку Украины до тех пор, пока конфликт не дойдет до границы НАТО, заявил экс-советник главы... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T22:41

2023-04-28T22:41

2023-04-28T22:41

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Радикально настроенное крыло американских властей не прекратит поддержку Украины до тех пор, пока конфликт не дойдет до границы НАТО, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.В середине февраля Нуланд назвала военные объекты в российском Крыму "легитимными целями" для Украины. Она также пообещала, что Белый дом окажет поддержку киевскому режиму в этом направлении."Виктория Нуланд представляет крайне левое идеологическое направление в администрации Байдена. <…> Она из тех, кто не успокоится, пока российские танки не окажутся у границы с Польшей", — отметил он.По словам военного, подобная позиция является очень опасной. Однако он успокоил, что слова Нуланд не имеют реального веса и не отражают официальную позицию Белого дома.При этом полковник добавил, что в Варшаве опасаются прямого столкновения с Москвой и предостерегают от использования польских войск для поддержки ВСУ.

https://ria.ru/20230428/ukraina-1868621567.html

https://ria.ru/20230428/zelenskiy-1868593632.html

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