https://ria.ru/20230428/ukraina-1868621567.html

"У Киева огромные проблемы". Польский генерал раскрыл главный секрет России

"У Киева огромные проблемы". Польский генерал раскрыл главный секрет России - РИА Новости, 28.04.2023

"У Киева огромные проблемы". Польский генерал раскрыл главный секрет России

Москве, в отличие от Киева, хватает средств для проведения спецоперации на Украине, заявил начальник Генерального штаба Войcка польского Раймунд Анджейчак. Его... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T22:02

2023-04-28T22:02

2023-04-28T22:02

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Москве, в отличие от Киева, хватает средств для проведения спецоперации на Украине, заявил начальник Генерального штаба Войcка польского Раймунд Анджейчак. Его цитирует Do Rzeczy."Финансовые инструменты, которыми Россия владела до войны, динамика ее расходов и эффективность санкций на фоне всей сложной экономической ситуации указывают на то, что у России деньги для участия в конфликте будут", — объяснил он.По словам военного, в противовес Кремлю Киев сталкивается с огромными экономическими трудностями. Темпы, с которыми Украина тратит выделенные ей средства, не сулят ничего хорошего, добавил он.Анджейчак также признал, что в Польше сложилась очень опасная ситуация с национальной безопасностью.По мнению поляка, западные союзники Варшавы не понимают всей серьезности. Большинство партнеров все еще не готово оценить реальную угрозу, они пребывают в иллюзиях, что удивляет и даже шокирует, заключил Анджейчак.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230428/ukraina-1868494639.html

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, россия, украина, польша