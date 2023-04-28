"У Киева огромные проблемы". Польский генерал раскрыл главный секрет России
Начальник Генштаба Войcка польского Анджейчак: у России есть средства на спецоперацию
Военнослужащие РФ в южном секторе СВО. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Москве, в отличие от Киева, хватает средств для проведения спецоперации на Украине, заявил начальник Генерального штаба Войcка польского Раймунд Анджейчак. Его цитирует Do Rzeczy.
"Финансовые инструменты, которыми Россия владела до войны, динамика ее расходов и эффективность санкций на фоне всей сложной экономической ситуации указывают на то, что у России деньги для участия в конфликте будут", — объяснил он.
По словам военного, в противовес Кремлю Киев сталкивается с огромными экономическими трудностями. Темпы, с которыми Украина тратит выделенные ей средства, не сулят ничего хорошего, добавил он.
Анджейчак также признал, что в Польше сложилась очень опасная ситуация с национальной безопасностью.
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"У нас банально нет боеприпасов. Промышленность не только не готова поставлять на Украину технику, но и не может пополнять наши собственные запасы, которые стремительно тают", — подчеркнул специалист.
По мнению поляка, западные союзники Варшавы не понимают всей серьезности. Большинство партнеров все еще не готово оценить реальную угрозу, они пребывают в иллюзиях, что удивляет и даже шокирует, заключил Анджейчак.
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