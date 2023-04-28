https://ria.ru/20230428/ukraina-1868601041.html

США размещают на Украине датчики, определяющие источник радиации, пишут СМИ

США размещают на Украине датчики, определяющие источник радиации, пишут СМИ - РИА Новости, 28.04.2023

США размещают на Украине датчики, определяющие источник радиации, пишут СМИ

Соединенные Штаты устанавливают на территории Украины сенсоры, которые якобы могут фиксировать радиационную активность, определять место и силу ядерного взрыва, РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T19:45

2023-04-28T19:45

2023-04-28T22:13

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты устанавливают на территории Украины сенсоры, которые якобы могут фиксировать радиационную активность, определять место и силу ядерного взрыва, пишет газета New York Times со ссылкой на экспертов из Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США. "Если на Украине случится ядерная катастрофа, будь то выброс радиации из атомного реактора или взрыв ядерного оружия, <...> анализ ученых будет быстро предоставлен органам правительства США и центрам принятия решений в регионе, чтобы принять действенные решения для защиты здоровья общественности", — пояснили специалисты американского ведомства. По их словам, по договоренности с киевскими властями они размещают датчики по всему региону, а также осуществляют подготовку работников и собирают необходимые данные.В Вашингтоне считают, что установка сети сенсоров поможет избежать ошибки при определении ответственной стороны в случае ядерного взрыва. Тем не менее если ЧП произойдет в результате применения оружия, которое доставят на место на транспортном средстве, а не с помощью ракеты, то установить виновного будет практически невозможно, говорится в публикации. О том, что США развернули на Украине сеть датчиков для обнаружения радиационной активности, на этой неделе также упомянула руководитель Национального управления ядерной безопасности при Минэнерго Джилл Хруби, напоминает издание.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против Москвы или ее союзников с применением ОМУ, а также агрессии с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства.

https://ria.ru/20230426/oruzhie-1867950061.html

https://ria.ru/20230417/ukraina-1865903011.html

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украина, сша, в мире, россия