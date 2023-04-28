"Позор". В Италии возмутились решением Запада по Украине
Итальянский журналист Травальо назвал конференцию по восстановлению Украины позором
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Главный редактор итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Марко Травальо назвал прошедшую встречу в Риме по восстановлению Украины клоунадой и призвал прекратить вооружать Киев.
"Если бы мы прекратили посылать оружие, мы могли бы организовать что-то более серьезное, чем та клоунада, которую мы устроили сегодня. И это – позор! Это позор – организовывать конференции по восстановлению Украины, в то время как мы посылаем оружие, чтобы уничтожить, то немногое, что еще осталось от нее", — сказал он.
"Если бы мы прекратили посылать оружие, мы могли бы организовать что-то более серьезное, чем та клоунада, которую мы устроили сегодня. И это – позор! Это позор – организовывать конференции по восстановлению Украины, в то время как мы посылаем оружие, чтобы уничтожить, то немногое, что еще осталось от нее", — сказал он.
Журналист считает, что пока Запад разрушает Украину, в Европе проходят конференции по разделу зон влияния на Украине.
"Мы продолжим уничтожать ее в ближайшие месяцы, пока кто-то не решит, что пора сесть за стол переговоров", — резюмировал Травальо.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
"Мы продолжим уничтожать ее в ближайшие месяцы, пока кто-то не решит, что пора сесть за стол переговоров", — резюмировал Травальо.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
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