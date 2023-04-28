https://ria.ru/20230428/ukraina-1868506659.html

"Позор". В Италии возмутились решением Запада по Украине

"Позор". В Италии возмутились решением Запада по Украине - РИА Новости, 28.04.2023

"Позор". В Италии возмутились решением Запада по Украине

Главный редактор итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Марко Травальо назвал прошедшую встречу в Риме по восстановлению Украины клоунадой и призвал прекратить... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T16:08

2023-04-28T16:08

2023-04-28T16:08

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Главный редактор итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Марко Травальо назвал прошедшую встречу в Риме по восстановлению Украины клоунадой и призвал прекратить вооружать Киев."Если бы мы прекратили посылать оружие, мы могли бы организовать что-то более серьезное, чем та клоунада, которую мы устроили сегодня. И это – позор! Это позор – организовывать конференции по восстановлению Украины, в то время как мы посылаем оружие, чтобы уничтожить, то немногое, что еще осталось от нее", — сказал он. Журналист считает, что пока Запад разрушает Украину, в Европе проходят конференции по разделу зон влияния на Украине. "Мы продолжим уничтожать ее в ближайшие месяцы, пока кто-то не решит, что пора сесть за стол переговоров", — резюмировал Травальо. Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230428/ukraina-1868352634.html

https://ria.ru/20230428/ukraina-1868332809.html

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в мире, украина, италия, рим