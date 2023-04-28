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"Позор". В Италии возмутились решением Запада по Украине - РИА Новости, 28.04.2023
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16:08 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/ukraina-1868506659.html
"Позор". В Италии возмутились решением Запада по Украине
"Позор". В Италии возмутились решением Запада по Украине - РИА Новости, 28.04.2023
"Позор". В Италии возмутились решением Запада по Украине
Главный редактор итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Марко Травальо назвал прошедшую встречу в Риме по восстановлению Украины клоунадой и призвал прекратить... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:08
2023-04-28T16:08
в мире
украина
италия
рим
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Главный редактор итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Марко Травальо назвал прошедшую встречу в Риме по восстановлению Украины клоунадой и призвал прекратить вооружать Киев."Если бы мы прекратили посылать оружие, мы могли бы организовать что-то более серьезное, чем та клоунада, которую мы устроили сегодня. И это – позор! Это позор – организовывать конференции по восстановлению Украины, в то время как мы посылаем оружие, чтобы уничтожить, то немногое, что еще осталось от нее", — сказал он. Журналист считает, что пока Запад разрушает Украину, в Европе проходят конференции по разделу зон влияния на Украине. "Мы продолжим уничтожать ее в ближайшие месяцы, пока кто-то не решит, что пора сесть за стол переговоров", — резюмировал Травальо. Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230428/ukraina-1868352634.html
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в мире, украина, италия, рим
В мире, Украина, Италия, Рим
"Позор". В Италии возмутились решением Запада по Украине

Итальянский журналист Травальо назвал конференцию по восстановлению Украины позором

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Главный редактор итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Марко Травальо назвал прошедшую встречу в Риме по восстановлению Украины клоунадой и призвал прекратить вооружать Киев.

"Если бы мы прекратили посылать оружие, мы могли бы организовать что-то более серьезное, чем та клоунада, которую мы устроили сегодня. И это – позор! Это позор – организовывать конференции по восстановлению Украины, в то время как мы посылаем оружие, чтобы уничтожить, то немногое, что еще осталось от нее", — сказал он.
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Журналист считает, что пока Запад разрушает Украину, в Европе проходят конференции по разделу зон влияния на Украине.

"Мы продолжим уничтожать ее в ближайшие месяцы, пока кто-то не решит, что пора сесть за стол переговоров", — резюмировал Травальо.

Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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