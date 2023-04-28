https://ria.ru/20230428/ukraina-1868494639.html
В Европе выдвинули неожиданное условие для окончания конфликта на Украине
В Европе выдвинули неожиданное условие для окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 28.04.2023
В Европе выдвинули неожиданное условие для окончания конфликта на Украине
Для завершения конфликта на Украине мирным урегулированием необходимо покончить с американским подстрекательством, заявил в беседе с чешским изданием... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T15:46
2023-04-28T15:46
2023-04-28T15:46
в мире
сша
украина
джо байден
рон десантис
дональд трамп
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Для завершения конфликта на Украине мирным урегулированием необходимо покончить с американским подстрекательством, заявил в беседе с чешским изданием Parlamentní listy эксперт в области безопасности Давид Богбот."Все получится, только если достаточно сильно надавить на американцев. Вероятно, нам придется дождаться следующих выборов в США. Байден не останется у власти, и тогда появится шанс покончить с американским подстрекательством", — объяснил свою позицию эксперт.По его мнению, многие украинцы уже осознают необходимость переговоров о мире, однако Вашингтон не позволит им пойти на этот шаг, так как в его интересах затягивать боевые действия."Нужен сильный лидер, такой как Дональд Трамп, чтобы положить конец этому безумию. Пока у власти Джо Байден, будут проблемы", — добавил Богбот.Украинский кризис возможно преодолеть и с помощью европейских лидеров. Они усложнили ситуацию, поэтому должны найти решение, как из нее выйти, заключил специалист.В 2024 году в США пройдут очередные президентские выборы. Нынешний глава Белого дома Джо Байден объявил на этой неделе о решении баллотироваться на новый срок. Среди вероятных кандидатов –от республиканской партии выделяют губернатора Флориды Рона Десантиса и Дональда Трампа.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, джо байден, рон десантис, дональд трамп
В мире, США, Украина, Джо Байден, Рон Десантис, Дональд Трамп
В Европе выдвинули неожиданное условие для окончания конфликта на Украине
Чешский эксперт Богбот: подстрекательство США мешает закончить конфликт на Украине