https://ria.ru/20230428/ukraina-1868494639.html

В Европе выдвинули неожиданное условие для окончания конфликта на Украине

В Европе выдвинули неожиданное условие для окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 28.04.2023

В Европе выдвинули неожиданное условие для окончания конфликта на Украине

Для завершения конфликта на Украине мирным урегулированием необходимо покончить с американским подстрекательством, заявил в беседе с чешским изданием... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T15:46

2023-04-28T15:46

2023-04-28T15:46

в мире

сша

украина

джо байден

рон десантис

дональд трамп

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Для завершения конфликта на Украине мирным урегулированием необходимо покончить с американским подстрекательством, заявил в беседе с чешским изданием Parlamentní listy эксперт в области безопасности Давид Богбот."Все получится, только если достаточно сильно надавить на американцев. Вероятно, нам придется дождаться следующих выборов в США. Байден не останется у власти, и тогда появится шанс покончить с американским подстрекательством", — объяснил свою позицию эксперт.По его мнению, многие украинцы уже осознают необходимость переговоров о мире, однако Вашингтон не позволит им пойти на этот шаг, так как в его интересах затягивать боевые действия."Нужен сильный лидер, такой как Дональд Трамп, чтобы положить конец этому безумию. Пока у власти Джо Байден, будут проблемы", — добавил Богбот.Украинский кризис возможно преодолеть и с помощью европейских лидеров. Они усложнили ситуацию, поэтому должны найти решение, как из нее выйти, заключил специалист.В 2024 году в США пройдут очередные президентские выборы. Нынешний глава Белого дома Джо Байден объявил на этой неделе о решении баллотироваться на новый срок. Среди вероятных кандидатов –от республиканской партии выделяют губернатора Флориды Рона Десантиса и Дональда Трампа.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230428/vsu-1868486224.html

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сша

украина

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, украина, джо байден, рон десантис, дональд трамп