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В Европе выдвинули неожиданное условие для окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 28.04.2023
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15:46 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/ukraina-1868494639.html
В Европе выдвинули неожиданное условие для окончания конфликта на Украине
В Европе выдвинули неожиданное условие для окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 28.04.2023
В Европе выдвинули неожиданное условие для окончания конфликта на Украине
Для завершения конфликта на Украине мирным урегулированием необходимо покончить с американским подстрекательством, заявил в беседе с чешским изданием... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T15:46
2023-04-28T15:46
в мире
сша
украина
джо байден
рон десантис
дональд трамп
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Для завершения конфликта на Украине мирным урегулированием необходимо покончить с американским подстрекательством, заявил в беседе с чешским изданием Parlamentní listy эксперт в области безопасности Давид Богбот."Все получится, только если достаточно сильно надавить на американцев. Вероятно, нам придется дождаться следующих выборов в США. Байден не останется у власти, и тогда появится шанс покончить с американским подстрекательством", — объяснил свою позицию эксперт.По его мнению, многие украинцы уже осознают необходимость переговоров о мире, однако Вашингтон не позволит им пойти на этот шаг, так как в его интересах затягивать боевые действия."Нужен сильный лидер, такой как Дональд Трамп, чтобы положить конец этому безумию. Пока у власти Джо Байден, будут проблемы", — добавил Богбот.Украинский кризис возможно преодолеть и с помощью европейских лидеров. Они усложнили ситуацию, поэтому должны найти решение, как из нее выйти, заключил специалист.В 2024 году в США пройдут очередные президентские выборы. Нынешний глава Белого дома Джо Байден объявил на этой неделе о решении баллотироваться на новый срок. Среди вероятных кандидатов –от республиканской партии выделяют губернатора Флориды Рона Десантиса и Дональда Трампа.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, сша, украина, джо байден, рон десантис, дональд трамп
В мире, США, Украина, Джо Байден, Рон Десантис, Дональд Трамп
В Европе выдвинули неожиданное условие для окончания конфликта на Украине

Чешский эксперт Богбот: подстрекательство США мешает закончить конфликт на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь на Донецком направлении
Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС РФ ведет огонь на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь на Донецком направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Для завершения конфликта на Украине мирным урегулированием необходимо покончить с американским подстрекательством, заявил в беседе с чешским изданием Parlamentní listy эксперт в области безопасности Давид Богбот.
"Все получится, только если достаточно сильно надавить на американцев. Вероятно, нам придется дождаться следующих выборов в США. Байден не останется у власти, и тогда появится шанс покончить с американским подстрекательством", — объяснил свою позицию эксперт.
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По его мнению, многие украинцы уже осознают необходимость переговоров о мире, однако Вашингтон не позволит им пойти на этот шаг, так как в его интересах затягивать боевые действия.
"Нужен сильный лидер, такой как Дональд Трамп, чтобы положить конец этому безумию. Пока у власти Джо Байден, будут проблемы", — добавил Богбот.
Украинский кризис возможно преодолеть и с помощью европейских лидеров. Они усложнили ситуацию, поэтому должны найти решение, как из нее выйти, заключил специалист.
В 2024 году в США пройдут очередные президентские выборы. Нынешний глава Белого дома Джо Байден объявил на этой неделе о решении баллотироваться на новый срок. Среди вероятных кандидатов –от республиканской партии выделяют губернатора Флориды Рона Десантиса и Дональда Трампа.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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