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Власти Тернопольской области назвали запрет УПЦ популизмом - РИА Новости, 28.04.2023
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Религия
 
15:17 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/ukraina-1868485810.html
Власти Тернопольской области назвали запрет УПЦ популизмом
Власти Тернопольской области назвали запрет УПЦ популизмом - РИА Новости, 28.04.2023
Власти Тернопольской области назвали запрет УПЦ популизмом
Председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко в газете Svoboda.te назвал популизмом запрет деятельности канонической Украинской православной... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T15:17
2023-04-28T15:17
религия
украина
тернопольская область
ситуация вокруг упц
религия
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко в газете Svoboda.te назвал популизмом запрет деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в украинских регионах, по его словам, у таких решений нет юридической силы. О запрете деятельности УПЦ ранее объявили Хмельницкая, Ровненская, Житомирская, Львовская области. Также горсовет города Сумы лишил УПЦ права пользоваться землями общины. Аналогичное решение принято и в Черновцах. В Киевской области 27 апреля Броварский городской совет принял решение о прекращении договоров постоянного пользования земельными участками для церквей УПЦ. "Конечно, мы могли бы "поиграть" в популизм и выдать распоряжение о запрете (УПЦ - ред), но мы таким решением только себя дискредитируем, потому что юридической силы у него не будет. Разовый хайп нам не интересен. Мы пошли по другому сценарию – последовательной борьбе с московской церковью и ее окончательному запрету. Для этого мы создали рабочую группу, принимаем соответствующие решения, апеллируя ко всем органам власти", - приводит слова Головко местная газета. По словам чиновника, последние два года Верховная рада и кабинет министров не рассматривали вопросы деятельности УПЦ на территории Тернопольской области, а "наоборот - блокировали перевод русских церковных общин в Украинскую церковь (раскольническая Православная церковь Украины - ред.)". "Уже 13 церквей официально стали ПЦУ. У нас осталось 80 религиозных общин, которые еще не перешли, но, думаю, процесс ускорится, и мы все общины переведем в лоно украинской церкви". - резюмировал Головко. По данным украинских СМИ, с начала 2023 года в ПЦУ перешли 63 религиозные организации. Наибольшее количество таких общин расположены в Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях. В то же время на Украине остается порядка 8,5 тысячи храмов, подчиняющихся УПЦ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности"..
https://ria.ru/20230421/kiev-1866710926.html
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украина, тернопольская область, ситуация вокруг упц, религия, православная церковь украины (пцу)
Религия, Украина, Тернопольская область, Ситуация вокруг УПЦ, Религия, Православная церковь Украины (ПЦУ)
Власти Тернопольской области назвали запрет УПЦ популизмом

Глава Тернопольского облсовета Головко назвал запрет УПЦ в регионах Украины популизмом

© Фото : Public domainУлица в Тернополе, Украина
Улица в Тернополе, Украина - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© Фото : Public domain
Улица в Тернополе, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко в газете Svoboda.te назвал популизмом запрет деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в украинских регионах, по его словам, у таких решений нет юридической силы.
О запрете деятельности УПЦ ранее объявили Хмельницкая, Ровненская, Житомирская, Львовская области. Также горсовет города Сумы лишил УПЦ права пользоваться землями общины. Аналогичное решение принято и в Черновцах. В Киевской области 27 апреля Броварский городской совет принял решение о прекращении договоров постоянного пользования земельными участками для церквей УПЦ.
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"Конечно, мы могли бы "поиграть" в популизм и выдать распоряжение о запрете (УПЦ - ред), но мы таким решением только себя дискредитируем, потому что юридической силы у него не будет. Разовый хайп нам не интересен. Мы пошли по другому сценарию – последовательной борьбе с московской церковью и ее окончательному запрету. Для этого мы создали рабочую группу, принимаем соответствующие решения, апеллируя ко всем органам власти", - приводит слова Головко местная газета.
По словам чиновника, последние два года Верховная рада и кабинет министров не рассматривали вопросы деятельности УПЦ на территории Тернопольской области, а "наоборот - блокировали перевод русских церковных общин в Украинскую церковь (раскольническая Православная церковь Украины - ред.)".
"Уже 13 церквей официально стали ПЦУ. У нас осталось 80 религиозных общин, которые еще не перешли, но, думаю, процесс ускорится, и мы все общины переведем в лоно украинской церкви". - резюмировал Головко.
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По данным украинских СМИ, с начала 2023 года в ПЦУ перешли 63 религиозные организации. Наибольшее количество таких общин расположены в Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях. В то же время на Украине остается порядка 8,5 тысячи храмов, подчиняющихся УПЦ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности"..
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