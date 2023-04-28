Власти Тернопольской области назвали запрет УПЦ популизмом
Глава Тернопольского облсовета Головко назвал запрет УПЦ в регионах Украины популизмом
© Фото : Public domainУлица в Тернополе, Украина
© Фото : Public domain
Улица в Тернополе, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко в газете Svoboda.te назвал популизмом запрет деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в украинских регионах, по его словам, у таких решений нет юридической силы.
О запрете деятельности УПЦ ранее объявили Хмельницкая, Ровненская, Житомирская, Львовская области. Также горсовет города Сумы лишил УПЦ права пользоваться землями общины. Аналогичное решение принято и в Черновцах. В Киевской области 27 апреля Броварский городской совет принял решение о прекращении договоров постоянного пользования земельными участками для церквей УПЦ.
"Конечно, мы могли бы "поиграть" в популизм и выдать распоряжение о запрете (УПЦ - ред), но мы таким решением только себя дискредитируем, потому что юридической силы у него не будет. Разовый хайп нам не интересен. Мы пошли по другому сценарию – последовательной борьбе с московской церковью и ее окончательному запрету. Для этого мы создали рабочую группу, принимаем соответствующие решения, апеллируя ко всем органам власти", - приводит слова Головко местная газета.
По словам чиновника, последние два года Верховная рада и кабинет министров не рассматривали вопросы деятельности УПЦ на территории Тернопольской области, а "наоборот - блокировали перевод русских церковных общин в Украинскую церковь (раскольническая Православная церковь Украины - ред.)".
"Уже 13 церквей официально стали ПЦУ. У нас осталось 80 религиозных общин, которые еще не перешли, но, думаю, процесс ускорится, и мы все общины переведем в лоно украинской церкви". - резюмировал Головко.
По данным украинских СМИ, с начала 2023 года в ПЦУ перешли 63 религиозные организации. Наибольшее количество таких общин расположены в Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях. В то же время на Украине остается порядка 8,5 тысячи храмов, подчиняющихся УПЦ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности"..