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Зеленский поручил отправлять военкомов в тылу на фронт - РИА Новости, 28.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:59 28.04.2023 (обновлено: 17:55 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/ukraina-1868454099.html
Зеленский поручил отправлять военкомов в тылу на фронт
Зеленский поручил отправлять военкомов в тылу на фронт - РИА Новости, 28.04.2023
Зеленский поручил отправлять военкомов в тылу на фронт
Украинских военкомов в тылу будут отправлять на фронт, а на их место переводить раненых солдат, заявил министр обороны страны Алексей Резников на брифинге в... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T13:59
2023-04-28T17:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей резников
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Украинских военкомов в тылу будут отправлять на фронт, а на их место переводить раненых солдат, заявил министр обороны страны Алексей Резников на брифинге в Military Media Center. "Есть одна из рекомендаций Владимира Зеленского главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному: подавляющее большинство военкомов, которые давно сидят на своих местах, отправлять как военнослужащих на фронт. А на их место направлять военнослужащих, получивших ранения", - сказал Резников. Он добавил, что власти также готовят реформу центров комплектации. Ранее Резников заявлял, что Украина готова к контрнаступлению, войска ждут решения командования.
https://ria.ru/20230423/kiev-1867213997.html
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в мире, украина, алексей резников, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Резников, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский поручил отправлять военкомов в тылу на фронт

Глава Минобороны Украины Резников: Зеленский рекомендовал отправлять военкомов на фронт

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Украинских военкомов в тылу будут отправлять на фронт, а на их место переводить раненых солдат, заявил министр обороны страны Алексей Резников на брифинге в Military Media Center.
"Есть одна из рекомендаций Владимира Зеленского главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному: подавляющее большинство военкомов, которые давно сидят на своих местах, отправлять как военнослужащих на фронт. А на их место направлять военнослужащих, получивших ранения", - сказал Резников. Он добавил, что власти также готовят реформу центров комплектации.
Ранее Резников заявлял, что Украина готова к контрнаступлению, войска ждут решения командования.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлексей РезниковВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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