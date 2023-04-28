https://ria.ru/20230428/ukraina-1868454099.html

Зеленский поручил отправлять военкомов в тылу на фронт

Зеленский поручил отправлять военкомов в тылу на фронт - РИА Новости, 28.04.2023

Зеленский поручил отправлять военкомов в тылу на фронт

Украинских военкомов в тылу будут отправлять на фронт, а на их место переводить раненых солдат, заявил министр обороны страны Алексей Резников на брифинге в... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T13:59

2023-04-28T13:59

2023-04-28T17:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

алексей резников

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Украинских военкомов в тылу будут отправлять на фронт, а на их место переводить раненых солдат, заявил министр обороны страны Алексей Резников на брифинге в Military Media Center. "Есть одна из рекомендаций Владимира Зеленского главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному: подавляющее большинство военкомов, которые давно сидят на своих местах, отправлять как военнослужащих на фронт. А на их место направлять военнослужащих, получивших ранения", - сказал Резников. Он добавил, что власти также готовят реформу центров комплектации. Ранее Резников заявлял, что Украина готова к контрнаступлению, войска ждут решения командования.

https://ria.ru/20230423/kiev-1867213997.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, алексей резников, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр