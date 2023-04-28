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Зеленский поручил отправлять военкомов в тылу на фронт
Зеленский поручил отправлять военкомов в тылу на фронт - РИА Новости, 28.04.2023
Зеленский поручил отправлять военкомов в тылу на фронт
Украинских военкомов в тылу будут отправлять на фронт, а на их место переводить раненых солдат, заявил министр обороны страны Алексей Резников на брифинге в... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T13:59
2023-04-28T13:59
2023-04-28T17:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей резников
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Украинских военкомов в тылу будут отправлять на фронт, а на их место переводить раненых солдат, заявил министр обороны страны Алексей Резников на брифинге в Military Media Center. "Есть одна из рекомендаций Владимира Зеленского главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному: подавляющее большинство военкомов, которые давно сидят на своих местах, отправлять как военнослужащих на фронт. А на их место направлять военнослужащих, получивших ранения", - сказал Резников. Он добавил, что власти также готовят реформу центров комплектации. Ранее Резников заявлял, что Украина готова к контрнаступлению, войска ждут решения командования.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Зеленский поручил отправлять военкомов в тылу на фронт
Глава Минобороны Украины Резников: Зеленский рекомендовал отправлять военкомов на фронт