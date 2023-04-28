https://ria.ru/20230428/ukraina-1868428898.html
Глава Минобороны Украины заявил, что войска готовы к наступлению
Глава Минобороны Украины заявил, что войска готовы к наступлению - РИА Новости, 28.04.2023
Глава Минобороны Украины заявил, что войска готовы к наступлению
Украинские войска готовы перейти в контрнаступление, они ждут решения командования, утверждает министр обороны страны Алексей Резников. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:55
2023-04-28T12:55
2023-04-28T13:35
специальная военная операция на украине
украина
россия
алексей резников
нато
в мире
запорожская область
денис шмыгаль
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Украинские войска готовы перейти в контрнаступление, они ждут решения командования, утверждает министр обороны страны Алексей Резников."Подготовка к контрнаступлению заканчивается. Помимо получения вооружения, должно быть умение владеть нашими военнослужащими техникой. Мы получили достаточно современное вооружение: "Леопард-2", "Челленджеры" и "Абрамсы", но, думаю, "Абрамсы" не успеют к этому наступлению. Сама техника частично доставлена. В глобальном смысле к наступлению мы готовы", - сказал он.Министр добавил, что ВСУ ждут только решение командования. "Мы готовы, как только будут воля божья, позволит погода, и будет решение командования", - подчеркнул Резников.В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении украинских войск. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.Как заявил ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, если киевский режим решится на контрнаступление, это "станет его лебединой песней", поскольку резервов у украинской армии больше не останется. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230425/ukraina-1867464036.html
https://ria.ru/20230423/razreshenie-1867094922.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, алексей резников, нато, в мире, запорожская область, денис шмыгаль, апты алаудинов, азовское море, министерство обороны украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Алексей Резников, НАТО, В мире, Запорожская область, Денис Шмыгаль, Апты Алаудинов, Азовское море, Министерство обороны Украины, Вооруженные силы Украины
Глава Минобороны Украины заявил, что войска готовы к наступлению
Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил о готовности ВСУ начать контрнаступление
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Украинские войска готовы перейти в контрнаступление, они ждут решения командования, утверждает министр обороны страны Алексей Резников.
"Подготовка к контрнаступлению заканчивается. Помимо получения вооружения, должно быть умение владеть нашими военнослужащими техникой. Мы получили достаточно современное вооружение: "Леопард-2", "Челленджеры" и "Абрамсы", но, думаю, "Абрамсы" не успеют к этому наступлению. Сама техника частично доставлена. В глобальном смысле к наступлению мы готовы", - сказал он.
"Завышенные ожидания". Запад готовят к провалу контрнаступа
Министр добавил, что ВСУ ждут только решение командования. "Мы готовы, как только будут воля божья, позволит погода, и будет решение командования", - подчеркнул Резников.
В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении украинских войск. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля
, оно может начаться весной или летом. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.
Как заявил ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов
, если киевский режим решится на контрнаступление, это "станет его лебединой песней", поскольку резервов у украинской армии больше не останется.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.
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