https://ria.ru/20230428/ukraina-1868428898.html

Глава Минобороны Украины заявил, что войска готовы к наступлению

Глава Минобороны Украины заявил, что войска готовы к наступлению - РИА Новости, 28.04.2023

Глава Минобороны Украины заявил, что войска готовы к наступлению

Украинские войска готовы перейти в контрнаступление, они ждут решения командования, утверждает министр обороны страны Алексей Резников. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T12:55

2023-04-28T12:55

2023-04-28T13:35

специальная военная операция на украине

украина

россия

алексей резников

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в мире

запорожская область

денис шмыгаль

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Украинские войска готовы перейти в контрнаступление, они ждут решения командования, утверждает министр обороны страны Алексей Резников."Подготовка к контрнаступлению заканчивается. Помимо получения вооружения, должно быть умение владеть нашими военнослужащими техникой. Мы получили достаточно современное вооружение: "Леопард-2", "Челленджеры" и "Абрамсы", но, думаю, "Абрамсы" не успеют к этому наступлению. Сама техника частично доставлена. В глобальном смысле к наступлению мы готовы", - сказал он.Министр добавил, что ВСУ ждут только решение командования. "Мы готовы, как только будут воля божья, позволит погода, и будет решение командования", - подчеркнул Резников.В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении украинских войск. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.Как заявил ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, если киевский режим решится на контрнаступление, это "станет его лебединой песней", поскольку резервов у украинской армии больше не останется. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230425/ukraina-1867464036.html

https://ria.ru/20230423/razreshenie-1867094922.html

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Ольга Фомченкова

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