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Учителей подготовят к новым учебникам истории в 2023-2024 учебном году

Учителей подготовят к новым учебникам истории в 2023-2024 учебном году - РИА Новости, 28.04.2023

Учителей подготовят к новым учебникам истории в 2023-2024 учебном году

Курсы повышения квалификации для учителей для преподавания по новым учебникам отечественной истории запланированы на 2023-2024 учебный год, сообщили РИА Новости РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T15:25

2023-04-28T15:25

2023-04-28T15:25

год педагога и наставника

социальный навигатор

общество

сергей кравцов

сн_образование

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Курсы повышения квалификации для учителей для преподавания по новым учебникам отечественной истории запланированы на 2023-2024 учебный год, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства просвещения России. "Ее централизовано ведёт Академия Минпросвещения России, охватывая бесплатными курсами и программами десятки тысяч педагогов ежегодно. Такие программы по новым учебникам истории запланированы на 2023-2024 учебный год", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что учебник - это лишь один из инструментов в образовательном процессе, а ключевую роль всегда играет педагог, его образовательная программа и его построение урока, поэтому учителя получают методическую поддержку. Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал о создании нового учебника по истории, который будет единым для всех школ, но для разных уровней преподавания истории будут разные учебники. Работы над созданием учебника возглавил председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. В учебник войдут как начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, так и санкционное давление.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, общество, сергей кравцов, сн_образование