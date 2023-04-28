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Учителей подготовят к новым учебникам истории в 2023-2024 учебном году
Учителей подготовят к новым учебникам истории в 2023-2024 учебном году - РИА Новости, 28.04.2023
Учителей подготовят к новым учебникам истории в 2023-2024 учебном году
Курсы повышения квалификации для учителей для преподавания по новым учебникам отечественной истории запланированы на 2023-2024 учебный год, сообщили РИА Новости РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T15:25
2023-04-28T15:25
2023-04-28T15:25
год педагога и наставника
социальный навигатор
общество
сергей кравцов
сн_образование
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Курсы повышения квалификации для учителей для преподавания по новым учебникам отечественной истории запланированы на 2023-2024 учебный год, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства просвещения России. "Ее централизовано ведёт Академия Минпросвещения России, охватывая бесплатными курсами и программами десятки тысяч педагогов ежегодно. Такие программы по новым учебникам истории запланированы на 2023-2024 учебный год", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что учебник - это лишь один из инструментов в образовательном процессе, а ключевую роль всегда играет педагог, его образовательная программа и его построение урока, поэтому учителя получают методическую поддержку. Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал о создании нового учебника по истории, который будет единым для всех школ, но для разных уровней преподавания истории будут разные учебники. Работы над созданием учебника возглавил председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. В учебник войдут как начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, так и санкционное давление.
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социальный навигатор, общество, сергей кравцов, сн_образование
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, Общество, Сергей Кравцов, СН_Образование
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Курсы повышения квалификации для учителей для преподавания по новым учебникам отечественной истории запланированы на 2023-2024 учебный год, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства просвещения России.
"Ее централизовано ведёт Академия Минпросвещения России, охватывая бесплатными курсами и программами десятки тысяч педагогов ежегодно. Такие программы по новым учебникам истории запланированы на 2023-2024 учебный год", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что учебник - это лишь один из инструментов в образовательном процессе, а ключевую роль всегда играет педагог, его образовательная программа и его построение урока, поэтому учителя получают методическую поддержку.
Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал о создании нового учебника по истории, который будет единым для всех школ, но для разных уровней преподавания истории будут разные учебники. Работы над созданием учебника возглавил председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. В учебник войдут как начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, так и санкционное давление.