https://ria.ru/20230428/turtsiya-1868371504.html

Турагенты рассказали, как упали цены на путевки в Турцию

Турагенты рассказали, как упали цены на путевки в Турцию - РИА Новости, 28.04.2023

Турагенты рассказали, как упали цены на путевки в Турцию

Многие отели в Турции начали снижать цены и давать скидки на размещение, сообщает RTN. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T12:07

2023-04-28T12:07

2023-04-28T12:07

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Многие отели в Турции начали снижать цены и давать скидки на размещение, сообщает RTN.Как рассказал директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян, в середине мая неделя отдыха в гостинице категории "пять звезд" с питанием по системе all inclusive обойдется на двоих от 70-90 тысяч рублей, в зависимости от курорта. Летом цены повысятся примерно на 30-40 процентов, но, в любом случае, они будут ниже, чем те, что предлагались в феврале-марте.По его словам, то, что раньше стоило 150 тысяч рублей на двоих, можно купить уже за 100 тысяч. "Майские и июньские цены выглядят вполне конкурентно. Но думаю, что снижение продолжится", – сказал Мкртчян.Как заметил собеседник, проблема не только в том, что турецкие отельеры переоценили спрос и завысили стоимость, но и в аномально холодной весне. "Как говорят сами турки, нынешняя весна просто уникальная, море ледяное. И те, кто поедет отдыхать в мае, будут, скорее всего, разочарованы. Если, отправляясь на Черное море, туристы и не рассчитывают на купание, то в Турции, как правило, уже бывает можно окунуться. Но не в этот раз", — пояснил он.По самым скромным прогнозам, уточнил он, до 20 мая теплее не будет. "Сарафанное" радио работает, так что резкого роста спроса на Турцию, несмотря на снижение цен, мы пока не прогнозируем. В целом стабилизации на направлении ждем к концу июня", — сказал эксперт.Директор турагентства "Южный берег" Ольга Чирскова согласна, что ситуация на турецком направлении вряд ли стабилизируется раньше. "Туристы не то чтобы охладели к Турции, но, в любом случае, смотрят на нее с большей осторожностью. Нужно время, чтобы турецкие отели окончательно определились с ценами, а туристы – приняли их. Глубины продаж пока как не было, так и нет. Но отложенный спрос, надеюсь, есть. И это мы увидим, скорее всего, только уже в июне, когда начнется время отпусков", – пояснила она.По данным сети агентств "Магазин горящих путевок", средняя цена на направлении на двоих снизилась за последние две недели на 20 процентов – с 167 тысяч рублей до 130 тысяч. Еще более заметно падение в расчете на семью из трех человек – 210 тысяч вместо 275.

https://ria.ru/20230427/turtsiya-1867610649.html

https://ria.ru/20230427/turtsii-1868108172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, турция, куда можно лететь, отдых на море