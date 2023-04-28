https://ria.ru/20230428/tsb-1868532223.html

Путин наделил ЦБ правом перечислять денежное довольствие военным

Путин наделил ЦБ правом перечислять денежное довольствие военным - РИА Новости, 28.04.2023

Путин наделил ЦБ правом перечислять денежное довольствие военным

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает, что перечислять денежное довольствие военнослужащим могут Банк России и кредитные... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T16:44

2023-04-28T16:44

2023-04-28T16:45

россия

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

экономика

армия

военнослужащие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512416_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a45c6fe5d546b75286dd7e132491ce8d.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает, что перечислять денежное довольствие военнослужащим могут Банк России и кредитные организации, определенные правительством. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Законом устанавливается, что финансовое обеспечение личного состава в части перечисления денежного довольствия (денежного содержания), заработной платы и иных выплат осуществляется полевыми учреждениями Банка России или кредитными организациями, определенными правительством Российской Федерации. Кроме того, правительству РФ предоставляется право определять кредитные организации, которые осуществляют перечисление денежного довольствия, из числа организаций, которые отнесены к категории уполномоченных банков. По данным авторов закона, до вступления закона в силу 77 кредитных организаций осуществляли перечисление денежных средств военнослужащим и гражданскому персоналу Вооруженных сил РФ, что создавало предпосылки доступа третьих лиц к персональным данным личного состава, раскрывало принадлежность к Вооруженным силам.

https://ria.ru/20230424/dovolstvie-1867329649.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), экономика, армия, военнослужащие