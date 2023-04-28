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Путин наделил ЦБ правом перечислять денежное довольствие военным - РИА Новости, 28.04.2023
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16:44 28.04.2023 (обновлено: 16:45 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/tsb-1868532223.html
Путин наделил ЦБ правом перечислять денежное довольствие военным
Путин наделил ЦБ правом перечислять денежное довольствие военным - РИА Новости, 28.04.2023
Путин наделил ЦБ правом перечислять денежное довольствие военным
Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает, что перечислять денежное довольствие военнослужащим могут Банк России и кредитные... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:44
2023-04-28T16:45
россия
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
экономика
армия
военнослужащие
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает, что перечислять денежное довольствие военнослужащим могут Банк России и кредитные организации, определенные правительством. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Законом устанавливается, что финансовое обеспечение личного состава в части перечисления денежного довольствия (денежного содержания), заработной платы и иных выплат осуществляется полевыми учреждениями Банка России или кредитными организациями, определенными правительством Российской Федерации. Кроме того, правительству РФ предоставляется право определять кредитные организации, которые осуществляют перечисление денежного довольствия, из числа организаций, которые отнесены к категории уполномоченных банков. По данным авторов закона, до вступления закона в силу 77 кредитных организаций осуществляли перечисление денежных средств военнослужащим и гражданскому персоналу Вооруженных сил РФ, что создавало предпосылки доступа третьих лиц к персональным данным личного состава, раскрывало принадлежность к Вооруженным силам.
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россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), экономика, армия, военнослужащие
Россия, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Армия, Военнослужащие
Путин наделил ЦБ правом перечислять денежное довольствие военным

Путин подписал закон о праве Банка России на перечисление денежного довольствия военным

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает, что перечислять денежное довольствие военнослужащим могут Банк России и кредитные организации, определенные правительством. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Законом устанавливается, что финансовое обеспечение личного состава в части перечисления денежного довольствия (денежного содержания), заработной платы и иных выплат осуществляется полевыми учреждениями Банка России или кредитными организациями, определенными правительством Российской Федерации.
Кроме того, правительству РФ предоставляется право определять кредитные организации, которые осуществляют перечисление денежного довольствия, из числа организаций, которые отнесены к категории уполномоченных банков.
По данным авторов закона, до вступления закона в силу 77 кредитных организаций осуществляли перечисление денежных средств военнослужащим и гражданскому персоналу Вооруженных сил РФ, что создавало предпосылки доступа третьих лиц к персональным данным личного состава, раскрывало принадлежность к Вооруженным силам.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Путин поддержал выравнивание денежного довольствия всех участников СВО
24 апреля, 13:25
 
РоссияВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаАрмияВоеннослужащие
 
 
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