https://ria.ru/20230428/trevoga-1868486092.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.04.2023

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T15:18

2023-04-28T15:18

2023-04-28T15:18

специальная военная операция на украине

украина

харьковская область

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал примерно в 15.04 (совпадает с мск). Ранее воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. В Киеве были зафиксированы взрывы, вследствие чего повреждена линия электросети. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

украина

харьковская область

киев

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украина, харьковская область, киев, вооруженные силы рф