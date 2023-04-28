https://ria.ru/20230428/trevoga-1868320220.html
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины - РИА Новости, 28.04.2023
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T04:26
2023-04-28T04:26
2023-04-28T09:23
специальная военная операция на украине
украина
киев
одесская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Ранее воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Позже сигнал тревоги прозвучал в Киеве, Киевской, Черкасской, Житомирской и Винницкой областях.Согласно данным онлайн-карты, в остальных регионах воздушная тревога прозвучала практически одновременно в 4.18 (совпадает с мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230428/prevoskhodstvo-1868316020.html
https://ria.ru/20230427/spetsoperatsiya-1868221520.html
украина
киев
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украина, киев, одесская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Одесская область, Вооруженные силы РФ
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога