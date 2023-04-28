https://ria.ru/20230428/trevoga-1868320220.html

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины - РИА Новости, 28.04.2023

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T04:26

2023-04-28T04:26

2023-04-28T09:23

специальная военная операция на украине

украина

киев

одесская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Ранее воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Позже сигнал тревоги прозвучал в Киеве, Киевской, Черкасской, Житомирской и Винницкой областях.Согласно данным онлайн-карты, в остальных регионах воздушная тревога прозвучала практически одновременно в 4.18 (совпадает с мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230428/prevoskhodstvo-1868316020.html

https://ria.ru/20230427/spetsoperatsiya-1868221520.html

украина

киев

одесская область

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украина, киев, одесская область, вооруженные силы рф