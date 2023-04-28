https://ria.ru/20230428/tramp-1868314670.html
Трамп заявил о движении США ко второй Великой депрессии
Трамп заявил о движении США ко второй Великой депрессии - РИА Новости, 28.04.2023
Трамп заявил о движении США ко второй Великой депрессии
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страна движется ко второй Великой депрессии. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T01:34
2023-04-28T01:34
2023-04-28T01:34
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страна движется ко второй Великой депрессии. По словам Трампа, у страны экономические проблемы, инфляция, доллар теряет позиции в мире. Из-за политики нынешней администрации во главе с Джо Байденом США - в упадке, заявил Трамп. Великой депрессией называют начавшийся в 1929 году с биржевого краха в США мировой экономический кризис, который продолжался 10 лет.
https://ria.ru/20230428/tramp-1868312811.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп заявил о движении США ко второй Великой депрессии
Трамп: США движутся ко второй Великой депрессии из-за политики Байдена