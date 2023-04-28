https://ria.ru/20230428/tramp-1868312811.html

Трамп решил поменять мнение о Хиллари Клинтон после Байдена

Трамп решил поменять мнение о Хиллари Клинтон после Байдена - РИА Новости, 28.04.2023

Трамп решил поменять мнение о Хиллари Клинтон после Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не будет больше называть экс-госсекретаря Хилари Клинтон "продажной", как делал это во время кампании 2016 года,... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T01:01

2023-04-28T01:01

2023-04-28T01:51

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не будет больше называть экс-госсекретаря Хилари Клинтон "продажной", как делал это во время кампании 2016 года, а "наградит" этим термином своего нынешнего конкурента Джо Байдена. Политик предположил, что Клинтон теперь будет праздновать, а Байден заслужил это наименование, потому что "в истории американской политики никогда не было кого-то столь же бесчестного". Он заявил, что американцам в 2024 году предстоит выбирать между силой и слабостью, безопасность и анархией, миром и конфликтом, процветанием и катастрофой. Трамп подчеркнул, что не сомневается в своей победе в 2024 году. Продажной Клинтон Трамп назвал в 2016 году, настаивая, что, в отличие от него, она контролируется лоббистами.

https://ria.ru/20230425/bayden-1867629275.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп