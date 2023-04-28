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Трамп решил поменять мнение о Хиллари Клинтон после Байдена
Трамп решил поменять мнение о Хиллари Клинтон после Байдена - РИА Новости, 28.04.2023
Трамп решил поменять мнение о Хиллари Клинтон после Байдена
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не будет больше называть экс-госсекретаря Хилари Клинтон "продажной", как делал это во время кампании 2016 года,... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T01:01
2023-04-28T01:01
2023-04-28T01:51
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не будет больше называть экс-госсекретаря Хилари Клинтон "продажной", как делал это во время кампании 2016 года, а "наградит" этим термином своего нынешнего конкурента Джо Байдена. Политик предположил, что Клинтон теперь будет праздновать, а Байден заслужил это наименование, потому что "в истории американской политики никогда не было кого-то столь же бесчестного". Он заявил, что американцам в 2024 году предстоит выбирать между силой и слабостью, безопасность и анархией, миром и конфликтом, процветанием и катастрофой. Трамп подчеркнул, что не сомневается в своей победе в 2024 году. Продажной Клинтон Трамп назвал в 2016 году, настаивая, что, в отличие от него, она контролируется лоббистами.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Трамп решил поменять мнение о Хиллари Клинтон после Байдена
Трамп заявил, что Хилари Клинтон больше не "продажная", а только Байден
ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не будет больше называть экс-госсекретаря Хилари Клинтон "продажной", как делал это во время кампании 2016 года, а "наградит" этим термином своего нынешнего конкурента Джо Байдена.
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"Это, наверное, самое важное из того, что я собираюсь сказать. Главное объявление: я отзываю эпитет "продажная" у Хилари Клинтон, даю ей новое имя, может быть, "милая Хилари" или "красивая Хилари". Но я отзываю имя "продажная", чтобы мы могли использовать его в отношении Джо Байдена. Теперь он будет известен в качестве "продажного Джо Байдена", - сказал Трамп на митинге сторонников в Нью-Гэмпшире.
Политик предположил, что Клинтон теперь будет праздновать, а Байден заслужил это наименование, потому что "в истории американской политики никогда не было кого-то столь же бесчестного".
Он заявил, что американцам в 2024 году предстоит выбирать между силой и слабостью, безопасность и анархией, миром и конфликтом, процветанием и катастрофой. Трамп подчеркнул, что не сомневается в своей победе в 2024 году.
Продажной Клинтон Трамп назвал в 2016 году, настаивая, что, в отличие от него, она контролируется лоббистами.
Участие Байдена в выборах может закончиться мировой войной, заявил Трамп