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В ливневом коллекторе в Ростове-на-Дону нашли тело женщины
В ливневом коллекторе в Ростове-на-Дону нашли тело женщины - РИА Новости, 28.04.2023
В ливневом коллекторе в Ростове-на-Дону нашли тело женщины
Следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины, тело которой было обнаружено в ливневом коллекторе в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T23:23
2023-04-28T23:23
2023-04-28T23:35
происшествия
россия
ростов-на-дону
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины, тело которой было обнаружено в ливневом коллекторе в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области. Ранее в группе, посвященной новостям города, "Ростов Главный" в соцсети "ВКонтакте" появился пост о том, что во время потопа на пересечении переулка Авиамоторного и улицы Тульская погибла женщина. Со ссылкой на очевидца в сообщении уточняется, что улицы сильно затопило во время дождя в пятницу, асфальта не было видно, и женщина попала в водосток, идущий через дорогу. "В следственный отдел по Октябрьскому району СУСК России по Ростовской области поступило сообщение об обнаружении 28 апреля в ливневом коллекторе по улице Тульской в Ростове-на-Дону тела женщины 1942 года рождения. По данному факту проводится доследственная проверка", - сказал представитель следствия. Он добавил, что назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти женщины. Ранее МЧС распространило штормовое предупреждение о ливнях 27-28 апреля. Сильный дождь прошел в городе в пятницу днем.
https://ria.ru/20230115/kanalizatsiya-1845032130.html
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происшествия, россия, ростов-на-дону, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ливневом коллекторе в Ростове-на-Дону нашли тело женщины
В ливневом коллекторе в Ростове-на-Дону нашли тело пожилой женщины