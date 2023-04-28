https://ria.ru/20230428/telo-1868630655.html

В ливневом коллекторе в Ростове-на-Дону нашли тело женщины

В ливневом коллекторе в Ростове-на-Дону нашли тело женщины - РИА Новости, 28.04.2023

В ливневом коллекторе в Ростове-на-Дону нашли тело женщины

Следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины, тело которой было обнаружено в ливневом коллекторе в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T23:23

2023-04-28T23:23

2023-04-28T23:35

происшествия

россия

ростов-на-дону

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583591_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_13f505d1a334e9dc4dab49cf6a547b85.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины, тело которой было обнаружено в ливневом коллекторе в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области. Ранее в группе, посвященной новостям города, "Ростов Главный" в соцсети "ВКонтакте" появился пост о том, что во время потопа на пересечении переулка Авиамоторного и улицы Тульская погибла женщина. Со ссылкой на очевидца в сообщении уточняется, что улицы сильно затопило во время дождя в пятницу, асфальта не было видно, и женщина попала в водосток, идущий через дорогу. "В следственный отдел по Октябрьскому району СУСК России по Ростовской области поступило сообщение об обнаружении 28 апреля в ливневом коллекторе по улице Тульской в Ростове-на-Дону тела женщины 1942 года рождения. По данному факту проводится доследственная проверка", - сказал представитель следствия. Он добавил, что назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти женщины. Ранее МЧС распространило штормовое предупреждение о ливнях 27-28 апреля. Сильный дождь прошел в городе в пятницу днем.

https://ria.ru/20230115/kanalizatsiya-1845032130.html

россия

ростов-на-дону

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, ростов-на-дону, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)