https://ria.ru/20230428/tela-1868388657.html

В водоеме на западе Москвы нашли тела двух человек

В водоеме на западе Москвы нашли тела двух человек - РИА Новости, 28.04.2023

В водоеме на западе Москвы нашли тела двух человек

Тела двух человек, предположительно, провалившихся под лед весной, найдены на дне водоема на западе Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного главка СК... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T11:23

2023-04-28T11:23

2023-04-28T11:45

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Тела двух человек, предположительно, провалившихся под лед весной, найдены на дне водоема на западе Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного главка СК России. "Двадцать восьмого апреля на дне водоема на западе Москвы обнаружены тела двух людей. По данному факту... проводится доследственная проверка. Предварительно установлено, что люди утонули, провалившись под лед весной", - говорится в сообщении. Следователи устанавливают полную картину произошедшего.

https://ria.ru/20230428/mashina-1868330684.html

москва

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)