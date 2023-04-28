https://ria.ru/20230428/tela-1868388657.html
В водоеме на западе Москвы нашли тела двух человек
В водоеме на западе Москвы нашли тела двух человек - РИА Новости, 28.04.2023
В водоеме на западе Москвы нашли тела двух человек
Тела двух человек, предположительно, провалившихся под лед весной, найдены на дне водоема на западе Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного главка СК... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T11:23
2023-04-28T11:23
2023-04-28T11:45
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Тела двух человек, предположительно, провалившихся под лед весной, найдены на дне водоема на западе Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного главка СК России. "Двадцать восьмого апреля на дне водоема на западе Москвы обнаружены тела двух людей. По данному факту... проводится доследственная проверка. Предварительно установлено, что люди утонули, провалившись под лед весной", - говорится в сообщении. Следователи устанавливают полную картину произошедшего.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В водоеме на западе Москвы нашли тела двух человек
В водоеме на западе Москвы нашли тела двух человек, вероятно, провалившихся под лед весной