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В водоеме на западе Москвы нашли тела двух человек - РИА Новости, 28.04.2023
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11:23 28.04.2023 (обновлено: 11:45 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/tela-1868388657.html
В водоеме на западе Москвы нашли тела двух человек
В водоеме на западе Москвы нашли тела двух человек - РИА Новости, 28.04.2023
В водоеме на западе Москвы нашли тела двух человек
Тела двух человек, предположительно, провалившихся под лед весной, найдены на дне водоема на западе Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного главка СК... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T11:23
2023-04-28T11:45
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Тела двух человек, предположительно, провалившихся под лед весной, найдены на дне водоема на западе Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного главка СК России. "Двадцать восьмого апреля на дне водоема на западе Москвы обнаружены тела двух людей. По данному факту... проводится доследственная проверка. Предварительно установлено, что люди утонули, провалившись под лед весной", - говорится в сообщении. Следователи устанавливают полную картину произошедшего.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В водоеме на западе Москвы нашли тела двух человек

В водоеме на западе Москвы нашли тела двух человек, вероятно, провалившихся под лед весной

© Фото : СУСК РФ по городу МосквеНа дне водоема на западе Москвы обнаружены тела двух человек
На дне водоема на западе Москвы обнаружены тела двух человек - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© Фото : СУСК РФ по городу Москве
На дне водоема на западе Москвы обнаружены тела двух человек
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Тела двух человек, предположительно, провалившихся под лед весной, найдены на дне водоема на западе Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного главка СК России.
"Двадцать восьмого апреля на дне водоема на западе Москвы обнаружены тела двух людей. По данному факту... проводится доследственная проверка. Предварительно установлено, что люди утонули, провалившись под лед весной", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают полную картину произошедшего.
Машина с телами трех человек, извлеченная из реки в Змеиногорском районе Алтайского края - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
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Вчера, 08:06
 
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