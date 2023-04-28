https://ria.ru/20230428/tayvan-1868326216.html

Минобороны Тайваня зафиксировало приближение к острову самолетов НОАК

Минобороны Тайваня зафиксировало приближение к острову самолетов НОАК - РИА Новости, 28.04.2023

Минобороны Тайваня зафиксировало приближение к острову самолетов НОАК

Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 38 самолетов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T07:06

2023-04-28T07:06

2023-04-28T07:06

в мире

тайвань

китай

сша

народно-освободительная армия китая

су-30

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ПЕКИН, 28 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 38 самолетов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из заявления тайваньского оборонного ведомства. Отмечается, что 19 самолетов вошли в опознавательную зону ПВО острова на юго-западе, юго-востоке и северо-востоке или пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива, включая пять истребителей Су-30, восемь J-10, два J-16, беспилотники TB-001 и BZK-005, противолодочный самолет Y-8 и транспортник Y-8. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230416/tayvan-1865709829.html

тайвань

китай

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в мире, тайвань, китай, сша, народно-освободительная армия китая, су-30