Минобороны Тайваня зафиксировало приближение к острову самолетов НОАК
Минобороны Тайваня за сутки зафиксировало приближение к острову 38 самолетов армии КНР
© AP Photo / Daniel CengВоеннослужащие с флагом Тайваня
© AP Photo / Daniel Ceng
Военнослужащие с флагом Тайваня. Архивное фото
ПЕКИН, 28 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 38 самолетов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из заявления тайваньского оборонного ведомства.
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"За период с 6.00 четверга, 27 апреля, до 6.00 пятницы, 28 апреля, вокруг Тайваня были зафиксированы 38 самолетов и шесть кораблей Народно-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Отмечается, что 19 самолетов вошли в опознавательную зону ПВО острова на юго-западе, юго-востоке и северо-востоке или пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива, включая пять истребителей Су-30, восемь J-10, два J-16, беспилотники TB-001 и BZK-005, противолодочный самолет Y-8 и транспортник Y-8.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.