https://ria.ru/20230428/tanki-1868392048.html

В Германии рассказали о поставках Украине танков Leopard 1

В Германии рассказали о поставках Украине танков Leopard 1 - РИА Новости, 28.04.2023

В Германии рассказали о поставках Украине танков Leopard 1

Поставки Украине до 80 танков Leopard 1 начнутся в середине года, заявил глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус во время интервью испанской газете... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T11:30

2023-04-28T11:30

2023-04-28T11:30

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Поставки Украине до 80 танков Leopard 1 начнутся в середине года, заявил глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус во время интервью испанской газете Vanguardia. Глава минобороны ФРГ также подчеркнул, что во время встречи контактной группы на базе Рамштайн в Германии была подготовлена почва для создания в Польше центра технического обслуживания парка танков Leopard 2. В марте на Украину прибыли 18 танков Leopard 2 типа A6, обещанных ранее правительством Германии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230428/ukraina-1868332809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, борис писториус, минобороны германии, германия, танк