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Российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 28.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:36 28.04.2023 (обновлено: 03:51 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/tank-1868318431.html
Российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ в Донбассе
Российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 28.04.2023
Российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ в Донбассе
Бойцы танкового экипажа Т-72 Западного военного округа уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт противника, с которого украинские силовики вели... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T03:36
2023-04-28T03:51
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
т-72 "урал"
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ЛУГАНСК, 28 апр — РИА Новости. Бойцы танкового экипажа Т-72 Западного военного округа уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт противника, с которого украинские силовики вели огонь по позициям России. Кадры с беспилотника оказались в распоряжении РИА Новости. На видео показана работа танка Т-72. Машина производит несколько выстрелов и уничтожает опорный пункт украинских силовиков. "Получили координаты, выдвинулись. Для уничтожения этого опорника (опорного пункта) пришлось работать прямой наводкой. С трех выстрелов поразили", — рассказал агентству военнослужащий.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230427/spetsoperatsiya-1868139395.html
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вооруженные силы рф, т-72 "урал"
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Т-72 "Урал"
Российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ в Донбассе

Танк Т-72 уничтожил украинский опорный пункт с 200 метров на Краснолиманском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции
Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости
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Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 апр — РИА Новости. Бойцы танкового экипажа Т-72 Западного военного округа уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт противника, с которого украинские силовики вели огонь по позициям России.
Кадры с беспилотника оказались в распоряжении РИА Новости. На видео показана работа танка Т-72. Машина производит несколько выстрелов и уничтожает опорный пункт украинских силовиков.
"Получили координаты, выдвинулись. Для уничтожения этого опорника (опорного пункта) пришлось работать прямой наводкой. С трех выстрелов поразили", — рассказал агентству военнослужащий.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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