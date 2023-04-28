https://ria.ru/20230428/tank-1868318431.html

Российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ в Донбассе

Российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 28.04.2023

Российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ в Донбассе

Бойцы танкового экипажа Т-72 Западного военного округа уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт противника, с которого украинские силовики вели... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T03:36

2023-04-28T03:36

2023-04-28T03:51

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

т-72 "урал"

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ЛУГАНСК, 28 апр — РИА Новости. Бойцы танкового экипажа Т-72 Западного военного округа уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт противника, с которого украинские силовики вели огонь по позициям России. Кадры с беспилотника оказались в распоряжении РИА Новости. На видео показана работа танка Т-72. Машина производит несколько выстрелов и уничтожает опорный пункт украинских силовиков. "Получили координаты, выдвинулись. Для уничтожения этого опорника (опорного пункта) пришлось работать прямой наводкой. С трех выстрелов поразили", — рассказал агентству военнослужащий.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230427/spetsoperatsiya-1868139395.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф, т-72 "урал"