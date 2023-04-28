https://ria.ru/20230428/sudno-1868404908.html
У берегов Йемена атаковали неизвестное судно
У берегов Йемена атаковали неизвестное судно - РИА Новости, 28.04.2023
У берегов Йемена атаковали неизвестное судно
Неизвестное судно было атаковано у берегов Йемена, сообщило Управление Морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в пятницу. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:03
2023-04-28T12:03
2023-04-28T12:15
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Неизвестное судно было атаковано у берегов Йемена, сообщило Управление Морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в пятницу. "Управление получило сообщение 28 апреля о нападении на судно на позиции... (18 морских миль к югу от города Ништун, Йемен). Выстрелы были выпущены по направлению к судну, участвовали 3 лодки, на которых находились от 3 до 4 человек", - говорится в сообщении ведомства. Как передает агентство Франс Пресс, обстоятельства атаки пока неизвестны.
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в мире, йемен
У берегов Йемена атаковали неизвестное судно
Британское ведомство сообщило об атаке на неизвестное судно у берегов Йемена
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости.
Неизвестное судно было атаковано у берегов Йемена, сообщило Управление Морских торговых операций Великобритании (UKMTO
) в пятницу.
"Управление получило сообщение 28 апреля о нападении на судно на позиции... (18 морских миль к югу от города Ништун, Йемен). Выстрелы были выпущены по направлению к судну, участвовали 3 лодки, на которых находились от 3 до 4 человек", - говорится в сообщении ведомства.
Как передает агентство Франс Пресс, обстоятельства атаки пока неизвестны.
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