https://ria.ru/20230428/sudan-1868623831.html
Эрдоган заявил о готовности к посредничеству по Судану
Эрдоган заявил о готовности к посредничеству по Судану - РИА Новости, 28.04.2023
Эрдоган заявил о готовности к посредничеству по Судану
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил генсеку ООН Антониу Гутеррешу о готовности к посредничеству по Судану совместно с ООН, сообщила канцелярия турецкого... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T22:27
2023-04-28T22:27
2023-04-28T22:27
в мире
судан
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столкновения в хартуме
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АНКАРА, 28 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил генсеку ООН Антониу Гутеррешу о готовности к посредничеству по Судану совместно с ООН, сообщила канцелярия турецкого лидера. "В ходе телефонных переговоров Эрдоган отметил, что Турция, как страна, которая может наладить диалог с обеими сторонами конфликта в Судане, всегда готова сотрудничать с Организацией Объединенных Наций и принять переговоры для разрешения ситуации", - говорится в сообщении канцелярии. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4072 получили ранения. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия. Спецпредставитель генсека организации по Судану Волкер Пертес заявил, что однозначных признаков готовности какой-либо из сторон конфликта в Судане к переговорам пока нет.
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в мире, судан, турция, женева (город), антониу гутерреш, оон, воз, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Турция, Женева (город), Антониу Гутерреш, ООН, ВОЗ, Столкновения в Хартуме
Эрдоган заявил о готовности к посредничеству по Судану
Эрдоган заявил генсеку ООН о готовности к посредничеству по Судану
АНКАРА, 28 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил генсеку ООН Антониу Гутеррешу о готовности к посредничеству по Судану совместно с ООН, сообщила канцелярия турецкого лидера.
"В ходе телефонных переговоров Эрдоган отметил, что Турция, как страна, которая может наладить диалог с обеими сторонами конфликта в Судане, всегда готова сотрудничать с Организацией Объединенных Наций и принять переговоры для разрешения ситуации", - говорится в сообщении канцелярии.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ
в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве
, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4072 получили ранения.
Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия. Спецпредставитель генсека организации по Судану Волкер Пертес заявил, что однозначных признаков готовности какой-либо из сторон конфликта в Судане к переговорам пока нет.
ВС Судана одобрили предложение ООН об открытии гумкоридоров на три часа