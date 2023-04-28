https://ria.ru/20230428/sudan-1868623831.html

Эрдоган заявил о готовности к посредничеству по Судану

Эрдоган заявил о готовности к посредничеству по Судану - РИА Новости, 28.04.2023

Эрдоган заявил о готовности к посредничеству по Судану

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил генсеку ООН Антониу Гутеррешу о готовности к посредничеству по Судану совместно с ООН, сообщила канцелярия турецкого... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T22:27

2023-04-28T22:27

2023-04-28T22:27

в мире

судан

турция

женева (город)

антониу гутерреш

оон

воз

столкновения в хартуме

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АНКАРА, 28 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил генсеку ООН Антониу Гутеррешу о готовности к посредничеству по Судану совместно с ООН, сообщила канцелярия турецкого лидера. "В ходе телефонных переговоров Эрдоган отметил, что Турция, как страна, которая может наладить диалог с обеими сторонами конфликта в Судане, всегда готова сотрудничать с Организацией Объединенных Наций и принять переговоры для разрешения ситуации", - говорится в сообщении канцелярии. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4072 получили ранения. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия. Спецпредставитель генсека организации по Судану Волкер Пертес заявил, что однозначных признаков готовности какой-либо из сторон конфликта в Судане к переговорам пока нет.

https://ria.ru/20230417/gumkoridory-1865908488.html

судан

турция

женева (город)

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в мире, судан, турция, женева (город), антониу гутерреш, оон, воз, столкновения в хартуме