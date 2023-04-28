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Встречи с президентом дают парламенту стимул для развития, заявил Володин - РИА Новости, 28.04.2023
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19:07 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/stimul-1868589994.html
Встречи с президентом дают парламенту стимул для развития, заявил Володин
Встречи с президентом дают парламенту стимул для развития, заявил Володин - РИА Новости, 28.04.2023
Встречи с президентом дают парламенту стимул для развития, заявил Володин
Встречи с президентом дают парламенту стимул для развития и дальнейшего роста, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T19:07
2023-04-28T19:07
политика
вячеслав володин
госдума рф
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Встречи с президентом дают парламенту стимул для развития и дальнейшего роста, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. "Что касается встречи с президентом - она для нас дает определенные планки, если хотите, которые нам непросто иногда удается взять, но это как раз для нас в том числе стимул развития. Развития в решении вопросов", - сказал он журналистам по итогам заседания Совета законодателей. Он добавил, что в ходе таких встреч происходит постановка задач, которые необходимо решать, именно применив возможности всех уровней законодательной власти.
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политика, вячеслав володин, госдума рф, россия, владимир путин
Политика, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия, Владимир Путин
Встречи с президентом дают парламенту стимул для развития, заявил Володин

Володин: встречи с президентом задают парламенту стандарты для развития и дают стимул

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Встречи с президентом дают парламенту стимул для развития и дальнейшего роста, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Что касается встречи с президентом - она для нас дает определенные планки, если хотите, которые нам непросто иногда удается взять, но это как раз для нас в том числе стимул развития. Развития в решении вопросов", - сказал он журналистам по итогам заседания Совета законодателей.
Он добавил, что в ходе таких встреч происходит постановка задач, которые необходимо решать, именно применив возможности всех уровней законодательной власти.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
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