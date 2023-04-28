https://ria.ru/20230428/stimul-1868589994.html

Встречи с президентом дают парламенту стимул для развития, заявил Володин

Встречи с президентом дают парламенту стимул для развития, заявил Володин - РИА Новости, 28.04.2023

Встречи с президентом дают парламенту стимул для развития, заявил Володин

Встречи с президентом дают парламенту стимул для развития и дальнейшего роста, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T19:07

2023-04-28T19:07

2023-04-28T19:07

политика

вячеслав володин

госдума рф

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845428076_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b346c17b21aad694b0ce5df4d83a12a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Встречи с президентом дают парламенту стимул для развития и дальнейшего роста, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. "Что касается встречи с президентом - она для нас дает определенные планки, если хотите, которые нам непросто иногда удается взять, но это как раз для нас в том числе стимул развития. Развития в решении вопросов", - сказал он журналистам по итогам заседания Совета законодателей. Он добавил, что в ходе таких встреч происходит постановка задач, которые необходимо решать, именно применив возможности всех уровней законодательной власти.

https://ria.ru/20230428/slutskiy-1868496108.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, вячеслав володин, госдума рф, россия, владимир путин