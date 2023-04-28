https://ria.ru/20230428/stavka-1868442485.html

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых - РИА Новости, 28.04.2023

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых

Центральный банк пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых, следует из заявления регулятора в Telegram-канале. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T13:32

2023-04-28T13:32

2023-04-28T15:41

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Центральный банк пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых, следует из заявления регулятора в Telegram-канале."Совет директоров Банка России 28 апреля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50 процента годовых", — говорится в сообщении.Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали сохранения ставки неизменной. По их мнению, несмотря на замедление темпов роста цен по стране, некоторые проинфляционные факторы, в том числе ослабление курса рубля, проявились не до конца.В октябре прошлого года ЦБ прервал цикл снижения ключевой ставки, впервые с марта оставив ее неизменной. Банк России не стал менять ее в декабре и феврале.На первом заседании в 2023-м регулятор ужесточил сигнал по ключевой ставке. Он указал, что рассмотрит вариант повышения этого показателя при усилении проинфляционных рисков.

https://ria.ru/20230428/inflyatsiya-1868444704.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)