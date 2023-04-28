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Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых - РИА Новости, 28.04.2023
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13:32 28.04.2023 (обновлено: 15:41 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/stavka-1868442485.html
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых - РИА Новости, 28.04.2023
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых
Центральный банк пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых, следует из заявления регулятора в Telegram-канале. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T13:32
2023-04-28T15:41
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Центральный банк пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых, следует из заявления регулятора в Telegram-канале."Совет директоров Банка России 28 апреля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50 процента годовых", — говорится в сообщении.Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали сохранения ставки неизменной. По их мнению, несмотря на замедление темпов роста цен по стране, некоторые проинфляционные факторы, в том числе ослабление курса рубля, проявились не до конца.В октябре прошлого года ЦБ прервал цикл снижения ключевой ставки, впервые с марта оставив ее неизменной. Банк России не стал менять ее в декабре и феврале.На первом заседании в 2023-м регулятор ужесточил сигнал по ключевой ставке. Он указал, что рассмотрит вариант повышения этого показателя при усилении проинфляционных рисков.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых пятый раз подряд

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Центральный банк пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых, следует из заявления регулятора в Telegram-канале.
"Совет директоров Банка России 28 апреля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50 процента годовых", — говорится в сообщении.
Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали сохранения ставки неизменной. По их мнению, несмотря на замедление темпов роста цен по стране, некоторые проинфляционные факторы, в том числе ослабление курса рубля, проявились не до конца.
В октябре прошлого года ЦБ прервал цикл снижения ключевой ставки, впервые с марта оставив ее неизменной. Банк России не стал менять ее в декабре и феврале.
На первом заседании в 2023-м регулятор ужесточил сигнал по ключевой ставке. Он указал, что рассмотрит вариант повышения этого показателя при усилении проинфляционных рисков.
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