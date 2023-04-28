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В России приостановили публикацию статистики по нефти и газу - РИА Новости, 28.04.2023
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19:43 28.04.2023 (обновлено: 20:05 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/statistika-1868600797.html
В России приостановили публикацию статистики по нефти и газу
В России приостановили публикацию статистики по нефти и газу - РИА Новости, 28.04.2023
В России приостановили публикацию статистики по нефти и газу
Правительство РФ до 1 апреля 2024 года приостановило публикацию статистики по нефти, газу и газовому конденсату, следует из распоряжения кабмина. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T19:43
2023-04-28T20:05
экономика
россия
цены на нефть
александр новак
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Правительство РФ до 1 апреля 2024 года приостановило публикацию статистики по нефти, газу и газовому конденсату, следует из распоряжения кабмина."Установить, что… приостанавливаются до 1 апреля 2024 года (в отношении информации, формируемой ежегодно, - начиная с информации за 2023 год, информации, формируемой ежеквартально, - начиная с информации за I квартал 2023 года, информации, формируемой ежемесячно, - начиная с информации за март 2023 года) в отношении видов продукции и видов экономическом деятельности по перечням согласно приложениям No 1 и 2, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями председателя правительства Российской Федерации или заместителей председателя правительства Российской Федерации", - говорится в постановлении.В приложении указаны под коду Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2): нефтегазоводяная смесь; нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная; конденсат газовый нестабильный. По коду Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКАЭД): добыча нефти и природного газа; добыча нефти и нефтяного (попутного) газа; добыча природного газа и газового конденсата.В минувшую среду Росстат не опубликовал данные о добыче нефти в РФ в сводке о ситуации в промышленности за первый квартал. При этом в публикации Росстата в среду была приведена статистика за первый квартал по добыче природного газа.В статистическом ведомстве никак не прокомментировали отсутствие данных о добыче нефти в публикации.В марте Росстат сообщал, что добыча нефти с учетом конденсата в России в феврале 2023 года снизилась на 8,5% по сравнению с январем - до 42,1 миллиона тонн, а среднесуточная добыча в баррелях выросла на 1,3% и составила 11,02 миллиона баррелей.В феврале вице-премьер России Александр Новак анонсировал, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений. Позднее сокращение было продлено до конца 2023 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20230428/neft-1868601835.html
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экономика, россия, цены на нефть, александр новак, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Цены на нефть, Александр Новак, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В России приостановили публикацию статистики по нефти и газу

Правительство приостановило публикацию статистики по нефти и газу до 1 апреля 2024 года

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Правительство РФ до 1 апреля 2024 года приостановило публикацию статистики по нефти, газу и газовому конденсату, следует из распоряжения кабмина.
"Установить, что… приостанавливаются до 1 апреля 2024 года (в отношении информации, формируемой ежегодно, - начиная с информации за 2023 год, информации, формируемой ежеквартально, - начиная с информации за I квартал 2023 года, информации, формируемой ежемесячно, - начиная с информации за март 2023 года) в отношении видов продукции и видов экономическом деятельности по перечням согласно приложениям No 1 и 2, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями председателя правительства Российской Федерации или заместителей председателя правительства Российской Федерации", - говорится в постановлении.
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В приложении указаны под коду Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2): нефтегазоводяная смесь; нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная; конденсат газовый нестабильный. По коду Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКАЭД): добыча нефти и природного газа; добыча нефти и нефтяного (попутного) газа; добыча природного газа и газового конденсата.
В минувшую среду Росстат не опубликовал данные о добыче нефти в РФ в сводке о ситуации в промышленности за первый квартал. При этом в публикации Росстата в среду была приведена статистика за первый квартал по добыче природного газа.
В статистическом ведомстве никак не прокомментировали отсутствие данных о добыче нефти в публикации.
В марте Росстат сообщал, что добыча нефти с учетом конденсата в России в феврале 2023 года снизилась на 8,5% по сравнению с январем - до 42,1 миллиона тонн, а среднесуточная добыча в баррелях выросла на 1,3% и составила 11,02 миллиона баррелей.
В феврале вице-премьер России Александр Новак анонсировал, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений. Позднее сокращение было продлено до конца 2023 года.
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ЭкономикаРоссияЦены на нефтьАлександр НовакФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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