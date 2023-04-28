https://ria.ru/20230428/statistika-1868600797.html

В России приостановили публикацию статистики по нефти и газу

В России приостановили публикацию статистики по нефти и газу - РИА Новости, 28.04.2023

В России приостановили публикацию статистики по нефти и газу

Правительство РФ до 1 апреля 2024 года приостановило публикацию статистики по нефти, газу и газовому конденсату, следует из распоряжения кабмина. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T19:43

2023-04-28T19:43

2023-04-28T20:05

экономика

россия

цены на нефть

александр новак

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Правительство РФ до 1 апреля 2024 года приостановило публикацию статистики по нефти, газу и газовому конденсату, следует из распоряжения кабмина."Установить, что… приостанавливаются до 1 апреля 2024 года (в отношении информации, формируемой ежегодно, - начиная с информации за 2023 год, информации, формируемой ежеквартально, - начиная с информации за I квартал 2023 года, информации, формируемой ежемесячно, - начиная с информации за март 2023 года) в отношении видов продукции и видов экономическом деятельности по перечням согласно приложениям No 1 и 2, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями председателя правительства Российской Федерации или заместителей председателя правительства Российской Федерации", - говорится в постановлении.В приложении указаны под коду Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2): нефтегазоводяная смесь; нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная; конденсат газовый нестабильный. По коду Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКАЭД): добыча нефти и природного газа; добыча нефти и нефтяного (попутного) газа; добыча природного газа и газового конденсата.В минувшую среду Росстат не опубликовал данные о добыче нефти в РФ в сводке о ситуации в промышленности за первый квартал. При этом в публикации Росстата в среду была приведена статистика за первый квартал по добыче природного газа.В статистическом ведомстве никак не прокомментировали отсутствие данных о добыче нефти в публикации.В марте Росстат сообщал, что добыча нефти с учетом конденсата в России в феврале 2023 года снизилась на 8,5% по сравнению с январем - до 42,1 миллиона тонн, а среднесуточная добыча в баррелях выросла на 1,3% и составила 11,02 миллиона баррелей.В феврале вице-премьер России Александр Новак анонсировал, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений. Позднее сокращение было продлено до конца 2023 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20230428/neft-1868601835.html

https://ria.ru/20230428/neft-1868575414.html

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экономика, россия, цены на нефть, александр новак, федеральная служба государственной статистики (росстат)