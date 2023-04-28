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В палате представителей потребовали назвать число военных из США на Украине - РИА Новости, 28.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:51 28.04.2023 (обновлено: 17:59 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/ssha-1868538331.html
В палате представителей потребовали назвать число военных из США на Украине
В палате представителей потребовали назвать число военных из США на Украине - РИА Новости, 28.04.2023
В палате представителей потребовали назвать число военных из США на Украине
Профильный комитет палаты представителей США одобрил резолюцию, обязывающую администрацию Джо Байдена раскрыть данные о численности американских военнослужащих... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:51
2023-04-28T17:59
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
палата представителей сша
министерство обороны сша
джо байден
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Профильный комитет палаты представителей США одобрил резолюцию, обязывающую администрацию Джо Байдена раскрыть данные о численности американских военнослужащих на Украине, следует из результатов голосования.Так, в поддержку документа высказались 22 конгрессмена из числа членов комитета по иностранным делам, против — 20 законодателей.Теперь резолюция должна получить одобрение при голосовании всего состава палаты. Если это произойдет, то в распоряжении Байдена и главы Минобороны Ллойда Остина будет две недели, чтобы направить запрашиваемые материалы о точной численности американских войск на Украине.Администрация Белого дома не раз опровергала сообщения об участии ВС США в боевых действиях на территории бывшей советской республики. Тем не менее, согласно недавно попавшим в Сеть секретным документам Пентагона, там могут находиться как минимум 14 бойцов американских служб специального назначения.При этом Министерство обороны США ранее подтвердило данные о присутствии солдат США на Украине, отметив, что речь идет о малочисленном контингенте, который "обеспечивает деятельность посольства и не участвует в боевых операциях".Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у Москвы нет сомнений, что Вашингтон прямо или косвенно вовлечен в нынешний конфликт.
https://ria.ru/20230424/ukraina-1867328729.html
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в мире, сша, украина, палата представителей сша, министерство обороны сша, джо байден, ллойд остин, пентагон, дмитрий песков, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Палата представителей США, Министерство обороны США, Джо Байден, Ллойд Остин, Пентагон, Дмитрий Песков, Россия
В палате представителей потребовали назвать число военных из США на Украине

Палата представителей одобрила резолюцию, обязывающую раскрыть число солдат США на Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Профильный комитет палаты представителей США одобрил резолюцию, обязывающую администрацию Джо Байдена раскрыть данные о численности американских военнослужащих на Украине, следует из результатов голосования.
Так, в поддержку документа высказались 22 конгрессмена из числа членов комитета по иностранным делам, против — 20 законодателей.
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Теперь резолюция должна получить одобрение при голосовании всего состава палаты. Если это произойдет, то в распоряжении Байдена и главы Минобороны Ллойда Остина будет две недели, чтобы направить запрашиваемые материалы о точной численности американских войск на Украине.
Администрация Белого дома не раз опровергала сообщения об участии ВС США в боевых действиях на территории бывшей советской республики. Тем не менее, согласно недавно попавшим в Сеть секретным документам Пентагона, там могут находиться как минимум 14 бойцов американских служб специального назначения.
При этом Министерство обороны США ранее подтвердило данные о присутствии солдат США на Украине, отметив, что речь идет о малочисленном контингенте, который "обеспечивает деятельность посольства и не участвует в боевых операциях".
Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у Москвы нет сомнений, что Вашингтон прямо или косвенно вовлечен в нынешний конфликт.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаПалата представителей СШАМинистерство обороны СШАДжо БайденЛлойд ОстинПентагонДмитрий ПесковРоссия
 
 
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