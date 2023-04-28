https://ria.ru/20230428/ssha-1868538331.html

В палате представителей потребовали назвать число военных из США на Украине

В палате представителей потребовали назвать число военных из США на Украине - РИА Новости, 28.04.2023

В палате представителей потребовали назвать число военных из США на Украине

Профильный комитет палаты представителей США одобрил резолюцию, обязывающую администрацию Джо Байдена раскрыть данные о численности американских военнослужащих... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T16:51

2023-04-28T16:51

2023-04-28T17:59

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

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министерство обороны сша

джо байден

ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Профильный комитет палаты представителей США одобрил резолюцию, обязывающую администрацию Джо Байдена раскрыть данные о численности американских военнослужащих на Украине, следует из результатов голосования.Так, в поддержку документа высказались 22 конгрессмена из числа членов комитета по иностранным делам, против — 20 законодателей.Теперь резолюция должна получить одобрение при голосовании всего состава палаты. Если это произойдет, то в распоряжении Байдена и главы Минобороны Ллойда Остина будет две недели, чтобы направить запрашиваемые материалы о точной численности американских войск на Украине.Администрация Белого дома не раз опровергала сообщения об участии ВС США в боевых действиях на территории бывшей советской республики. Тем не менее, согласно недавно попавшим в Сеть секретным документам Пентагона, там могут находиться как минимум 14 бойцов американских служб специального назначения.При этом Министерство обороны США ранее подтвердило данные о присутствии солдат США на Украине, отметив, что речь идет о малочисленном контингенте, который "обеспечивает деятельность посольства и не участвует в боевых операциях".Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у Москвы нет сомнений, что Вашингтон прямо или косвенно вовлечен в нынешний конфликт.

https://ria.ru/20230424/ukraina-1867328729.html

https://ria.ru/20230425/ukraina-1867464036.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, палата представителей сша, министерство обороны сша, джо байден, ллойд остин, пентагон, дмитрий песков, россия