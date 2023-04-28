https://ria.ru/20230428/ssha-1868396613.html

СМИ: в одной из американских школ запретили слова "мальчик" и "девочка"

СМИ: в одной из американских школ запретили слова "мальчик" и "девочка" - РИА Новости, 28.04.2023

СМИ: в одной из американских школ запретили слова "мальчик" и "девочка"

В одной из школ американского штата Вермонт ученикам начиная с пятого класса рекомендовали не употреблять больше слова "мальчик" или "девочка", передает... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T11:41

2023-04-28T11:41

2023-04-28T12:55

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сша

вермонт

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В одной из школ американского штата Вермонт ученикам начиная с пятого класса рекомендовали не употреблять больше слова "мальчик" или "девочка", передает телеканал Fox News. "Мы будем использовать следующие формулировки с учениками: лица, которые выделяют сперму, — вместо мальчика. Лицо, выделяющее яйцеклетки, — вместо девочки", — цитирует телеканал распоряжение школьного округа Эссекс-Уэстфорд. Комментируя эту новость в эфире Fox News, известный на Гавайях политик Тулси Габбард призналась, что иногда ей кажется, что кто-то встанет и скажет, что это шутка. "Но этого не случилось, потому что все это происходит на самом деле и будет иметь реальные серьезные последствия", — сказала она. По словам Габбард, сейчас учителя говорят детям, что объективной правды не существует."Правда — это когда вы знаете или чувствуете, что это правда, или когда те, кто у власти, говорят вам, что это правда", — сказала политик. Причем, добавила она, этим занимается не только правительство, но и большие корпорации, IT-компании, официальные СМИ, которые "говорят людям, во что им нужно верить и как реагировать". Fox News и другие СМИ неоднократно обращали внимание на то, что в американских школах часто выступают мужчины в женской одежде, которые навязывают детям новое понимание действительности. Телеканал приводил мнение о том, что таким образом детей пытаются ввести в заблуждение относительно их половой принадлежности и вызвать хаос в их сознании.

https://ria.ru/20230416/ssha-1865568882.html

https://ria.ru/20230103/lgbt-1842859357.html

сша

вермонт

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, вермонт