https://ria.ru/20230428/ssha-1868396613.html
СМИ: в одной из американских школ запретили слова "мальчик" и "девочка"
СМИ: в одной из американских школ запретили слова "мальчик" и "девочка" - РИА Новости, 28.04.2023
СМИ: в одной из американских школ запретили слова "мальчик" и "девочка"
В одной из школ американского штата Вермонт ученикам начиная с пятого класса рекомендовали не употреблять больше слова "мальчик" или "девочка", передает... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T11:41
2023-04-28T11:41
2023-04-28T12:55
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В одной из школ американского штата Вермонт ученикам начиная с пятого класса рекомендовали не употреблять больше слова "мальчик" или "девочка", передает телеканал Fox News. "Мы будем использовать следующие формулировки с учениками: лица, которые выделяют сперму, — вместо мальчика. Лицо, выделяющее яйцеклетки, — вместо девочки", — цитирует телеканал распоряжение школьного округа Эссекс-Уэстфорд. Комментируя эту новость в эфире Fox News, известный на Гавайях политик Тулси Габбард призналась, что иногда ей кажется, что кто-то встанет и скажет, что это шутка. "Но этого не случилось, потому что все это происходит на самом деле и будет иметь реальные серьезные последствия", — сказала она. По словам Габбард, сейчас учителя говорят детям, что объективной правды не существует."Правда — это когда вы знаете или чувствуете, что это правда, или когда те, кто у власти, говорят вам, что это правда", — сказала политик. Причем, добавила она, этим занимается не только правительство, но и большие корпорации, IT-компании, официальные СМИ, которые "говорят людям, во что им нужно верить и как реагировать". Fox News и другие СМИ неоднократно обращали внимание на то, что в американских школах часто выступают мужчины в женской одежде, которые навязывают детям новое понимание действительности. Телеканал приводил мнение о том, что таким образом детей пытаются ввести в заблуждение относительно их половой принадлежности и вызвать хаос в их сознании.
https://ria.ru/20230416/ssha-1865568882.html
https://ria.ru/20230103/lgbt-1842859357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вермонт
СМИ: в одной из американских школ запретили слова "мальчик" и "девочка"
Fox News: в одной из школ штата Вермонт запретили говорить "мальчик" и "девочка"
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости.
В одной из школ американского штата Вермонт ученикам начиная с пятого класса рекомендовали не употреблять больше слова "мальчик" или "девочка", передает телеканал Fox News
.
"Мы будем использовать следующие формулировки с учениками: лица, которые выделяют сперму, — вместо мальчика. Лицо, выделяющее яйцеклетки, — вместо девочки", — цитирует телеканал распоряжение школьного округа Эссекс-Уэстфорд.
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Комментируя эту новость в эфире Fox News, известный на Гавайях политик Тулси Габбард
призналась, что иногда ей кажется, что кто-то встанет и скажет, что это шутка.
"Но этого не случилось, потому что все это происходит на самом деле и будет иметь реальные серьезные последствия", — сказала она.
По словам Габбард, сейчас учителя говорят детям, что объективной правды не существует.
"Правда — это когда вы знаете или чувствуете, что это правда, или когда те, кто у власти, говорят вам, что это правда", — сказала политик.
Причем, добавила она, этим занимается не только правительство, но и большие корпорации, IT-компании, официальные СМИ, которые "говорят людям, во что им нужно верить и как реагировать".
Fox News и другие СМИ неоднократно обращали внимание на то, что в американских школах часто выступают мужчины в женской одежде, которые навязывают детям новое понимание действительности. Телеканал приводил мнение о том, что таким образом детей пытаются ввести в заблуждение относительно их половой принадлежности и вызвать хаос в их сознании.
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