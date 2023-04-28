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Кризис неизбежен. Кто возглавит Америку через год - РИА Новости, 28.04.2023
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08:00 28.04.2023 (обновлено: 09:00 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/ssha-1868146534.html
Кризис неизбежен. Кто возглавит Америку через год
Кризис неизбежен. Кто возглавит Америку через год - РИА Новости, 28.04.2023
Кризис неизбежен. Кто возглавит Америку через год
В США официально стартовала предвыборная гонка — 2024. Действующий президент объявил о выдвижении на второй срок. Это высветило сразу несколько системных сбоев... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T08:00
2023-04-28T09:00
в мире
сша
америка
джо байден
дональд трамп
рон десантис
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В США официально стартовала предвыборная гонка — 2024. Действующий президент объявил о выдвижении на второй срок. Это высветило сразу несколько системных сбоев в американской политике.Относительные успехиВ видеоролике, опубликованном 25 апреля, Байден, сообщив, что опять претендует на пост главы государства, назвал свою администрацию сторонниками личной свободы, демократии и плюрализма, в отличие от тех, кого он окрестил "MAGA-экстремистами". MAGA — движение в поддержку экс-президента Дональда Трампа, сокращение от его предвыборного лозунга Make America Great Again ("Сделаем Америку вновь великой").Мойра Донеган, американский обозреватель The Guardian, считает, что Байден разочаровал американцев и ему не удалось завоевать их симпатии, в отличие от Барака Обамы.При этом, полагает аналитик, и альтернатив нынешнему президенту у демократов нет. Левые политики, оставшиеся без лидера после поражения социалиста Берни Сандерса на предварительных выборах 2020-го, так и не сформировали сплоченного блока.Но и у правых дела не лучше. Республиканцы пытались обвинить администрацию в росте инфляции и тяжелых последствиях пандемии коронавируса. Однако эпидемиологическая ситуация улучшилась и инфляция перестала бить рекорды. Более того, в отличие от времен Трампа, сейчас экономика меньше зависит от риторики президента. При предшественнике Байдена для колебания рынков было достаточно пары твитов главы государства.На склоне летОдна из главных претензий к руководителю США — возраст. В случае победы в кампании 2024-го к концу второго срока ему будет 86. Учитывая те проблемы со здоровьем, которые и сейчас очевидны у президента, это, конечно, беспокоит американцев.У Трампа те же проблемы: он младше Байдена лишь на четыре года.Это, конечно, сказывается на рейтингах. Согласно опросу NBC, семь из десяти американцев, в том числе 51 процент демократов, не хотят, чтобы Байден баллотировался. За повторное выдвижение Трампа чуть больше трети респондентов.Специфическая избирательная система позволяет попасть в Белый дом даже тому, кого не поддерживает большинство. Но и для партийных коллегий выборщиков времена непростые: они несут ответственность перед людьми, а потому стремятся найти альтернативы пожилым лидерам.Кадровый голодДемократы рассчитывали на Камалу Харрис, вице-президента. В партии полагали, что темнокожий политик, да еще женщина, сыграет на актуальной гражданской повестке: защите меньшинств и равноправии гендеров. Однако Харрис не оправдала ожиданий. Ее рейтинги незначительны. В итоге она решила идти на выборы-2024 в паре с боссом, Байденом.Другой фаворит "ослов", министр транспорта Пит Буттиджич, пытавшийся выступить и в кампании 2020-го, так и не набрал необходимый политический вес. Противостояние Байдена и Трампа просто вытеснило его из медийной повестки. Да и крупные ЧП на железных дорогах повлияли.Еще есть Роберт Кеннеди — младший, племянник погибшего президента. Адвокат по профессии, он пока не прославился ничем, кроме фамилии. И хотя официально выдвинулся, существенной поддержки у него нет.На этом скамейка запасных у демократов заканчивается. "Если бы Байден в прошлом году дал понять, что уходит в отставку, было бы больше времени для поиска. Но сейчас просто слишком поздно", — отмечает американский обозреватель Осита Нваневу.У "слонов", помимо Трампа, которого и там недолюбливают, имеется губернатор Флориды Рон Десантис. Молодой — 44 года. Радикальный: критикует Байдена за сдачу интересов США России и Китаю. И, в отличие от Трампа, не обещает всех примирить.Но он еще не заявил о президентских амбициях. Если так и не решится, останется Трамп. А также экс-губернатор Южной Каролины, бывший постпред США в ООН Никки Хейли, трамповский вице-президент Майк Пенс. У всех рейтинги ниже, чем у флоридского губернатора.Не ждем переменЗарубежные наблюдатели считают, что в сложившейся расстановке сил шансы Байдена на второй срок высоки.По мнению соучредителя организации Black Voters Matter ("Голоса чернокожих важны") Латоши Браун, действующий президент "эффективный", невзирая на возраст."Мы живем в стране, которая пронизана "измами", в том числе эйджизмом (дискриминация по возрастному признаку. — Прим. ред.). Кроме ложных и основанных на страхе нарративов, насаждаемых правыми республиканцами, в политике Байдена нет ничего, что указывало бы на то, будто он неспособен занимать пост", — уверена она.Основатель и редактор американского политического журнала Jacobin Бхаскар Сункара напоминает, что за спиной Байдена уже как минимум одна победа. Значит, у него есть шансы на успех."Если цель — найти самый верный способ выиграть у Дональда Трампа, Рона Десантиса или любого другого республиканца, который выйдет на праймериз-2024, то ответ ясен: Джо Байден", — утверждает он.Главная опасность для демократов в том, что, если действующий президент не сможет повысить рейтинги на втором сроке, это ударит по всей партии. И тогда в 2028-м республиканцы перехватят власть. Конечно, это важно лишь для внутренней политики США. На внешнем фронте между "слонами" и "ослами" устойчивый консенсус. И никаких изменений не предвидится.
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в мире, сша, америка, джо байден, дональд трамп, рон десантис
В мире, США, Америка, Джо Байден, Дональд Трамп, Рон Десантис

Кризис неизбежен. Кто возглавит Америку через год

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© AP Photo / Susan Walsh
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В США официально стартовала предвыборная гонка — 2024. Действующий президент объявил о выдвижении на второй срок. Это высветило сразу несколько системных сбоев в американской политике.

Относительные успехи

В видеоролике, опубликованном 25 апреля, Байден, сообщив, что опять претендует на пост главы государства, назвал свою администрацию сторонниками личной свободы, демократии и плюрализма, в отличие от тех, кого он окрестил "MAGA-экстремистами". MAGA — движение в поддержку экс-президента Дональда Трампа, сокращение от его предвыборного лозунга Make America Great Again ("Сделаем Америку вновь великой").
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден
Мойра Донеган, американский обозреватель The Guardian, считает, что Байден разочаровал американцев и ему не удалось завоевать их симпатии, в отличие от Барака Обамы.
При этом, полагает аналитик, и альтернатив нынешнему президенту у демократов нет. Левые политики, оставшиеся без лидера после поражения социалиста Берни Сандерса на предварительных выборах 2020-го, так и не сформировали сплоченного блока.
Но и у правых дела не лучше. Республиканцы пытались обвинить администрацию в росте инфляции и тяжелых последствиях пандемии коронавируса. Однако эпидемиологическая ситуация улучшилась и инфляция перестала бить рекорды. Более того, в отличие от времен Трампа, сейчас экономика меньше зависит от риторики президента. При предшественнике Байдена для колебания рынков было достаточно пары твитов главы государства.

На склоне лет

Одна из главных претензий к руководителю США — возраст. В случае победы в кампании 2024-го к концу второго срока ему будет 86. Учитывая те проблемы со здоровьем, которые и сейчас очевидны у президента, это, конечно, беспокоит американцев.
У Трампа те же проблемы: он младше Байдена лишь на четыре года.
© AP Photo / Mary AltafferБывший президент США Дональд Трамп выступает на собрании своих сторонников в штате Пенсильвания
Бывший президент США Дональд Трамп выступает на собрании своих сторонников в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Бывший президент США Дональд Трамп выступает на собрании своих сторонников в штате Пенсильвания
Это, конечно, сказывается на рейтингах. Согласно опросу NBC, семь из десяти американцев, в том числе 51 процент демократов, не хотят, чтобы Байден баллотировался. За повторное выдвижение Трампа чуть больше трети респондентов.
Специфическая избирательная система позволяет попасть в Белый дом даже тому, кого не поддерживает большинство. Но и для партийных коллегий выборщиков времена непростые: они несут ответственность перед людьми, а потому стремятся найти альтернативы пожилым лидерам.

Кадровый голод

Демократы рассчитывали на Камалу Харрис, вице-президента. В партии полагали, что темнокожий политик, да еще женщина, сыграет на актуальной гражданской повестке: защите меньшинств и равноправии гендеров. Однако Харрис не оправдала ожиданий. Ее рейтинги незначительны. В итоге она решила идти на выборы-2024 в паре с боссом, Байденом.
© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Камала Харрис
Другой фаворит "ослов", министр транспорта Пит Буттиджич, пытавшийся выступить и в кампании 2020-го, так и не набрал необходимый политический вес. Противостояние Байдена и Трампа просто вытеснило его из медийной повестки. Да и крупные ЧП на железных дорогах повлияли.
Еще есть Роберт Кеннеди — младший, племянник погибшего президента. Адвокат по профессии, он пока не прославился ничем, кроме фамилии. И хотя официально выдвинулся, существенной поддержки у него нет.
На этом скамейка запасных у демократов заканчивается. "Если бы Байден в прошлом году дал понять, что уходит в отставку, было бы больше времени для поиска. Но сейчас просто слишком поздно", — отмечает американский обозреватель Осита Нваневу.
У "слонов", помимо Трампа, которого и там недолюбливают, имеется губернатор Флориды Рон Десантис. Молодой — 44 года. Радикальный: критикует Байдена за сдачу интересов США России и Китаю. И, в отличие от Трампа, не обещает всех примирить.
© AP Photo / Wilfredo LeeГубернатор Флориды Рон Десантис
Губернатор Флориды Рон Десантис - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© AP Photo / Wilfredo Lee
Губернатор Флориды Рон Десантис
Но он еще не заявил о президентских амбициях. Если так и не решится, останется Трамп. А также экс-губернатор Южной Каролины, бывший постпред США в ООН Никки Хейли, трамповский вице-президент Майк Пенс. У всех рейтинги ниже, чем у флоридского губернатора.

Не ждем перемен

Зарубежные наблюдатели считают, что в сложившейся расстановке сил шансы Байдена на второй срок высоки.
По мнению соучредителя организации Black Voters Matter ("Голоса чернокожих важны") Латоши Браун, действующий президент "эффективный", невзирая на возраст.
© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
"Мы живем в стране, которая пронизана "измами", в том числе эйджизмом (дискриминация по возрастному признаку. — Прим. ред.). Кроме ложных и основанных на страхе нарративов, насаждаемых правыми республиканцами, в политике Байдена нет ничего, что указывало бы на то, будто он неспособен занимать пост", — уверена она.
Основатель и редактор американского политического журнала Jacobin Бхаскар Сункара напоминает, что за спиной Байдена уже как минимум одна победа. Значит, у него есть шансы на успех.
"Если цель — найти самый верный способ выиграть у Дональда Трампа, Рона Десантиса или любого другого республиканца, который выйдет на праймериз-2024, то ответ ясен: Джо Байден", — утверждает он.
Главная опасность для демократов в том, что, если действующий президент не сможет повысить рейтинги на втором сроке, это ударит по всей партии. И тогда в 2028-м республиканцы перехватят власть. Конечно, это важно лишь для внутренней политики США. На внешнем фронте между "слонами" и "ослами" устойчивый консенсус. И никаких изменений не предвидится.
 
В миреСШААмерикаДжо БайденДональд ТрампРон Десантис
 
 
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