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Кризис неизбежен. Кто возглавит Америку через год

Кризис неизбежен. Кто возглавит Америку через год - РИА Новости, 28.04.2023

Кризис неизбежен. Кто возглавит Америку через год

В США официально стартовала предвыборная гонка — 2024. Действующий президент объявил о выдвижении на второй срок. Это высветило сразу несколько системных сбоев... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T08:00

2023-04-28T08:00

2023-04-28T09:00

в мире

сша

америка

джо байден

дональд трамп

рон десантис

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В США официально стартовала предвыборная гонка — 2024. Действующий президент объявил о выдвижении на второй срок. Это высветило сразу несколько системных сбоев в американской политике.Относительные успехиВ видеоролике, опубликованном 25 апреля, Байден, сообщив, что опять претендует на пост главы государства, назвал свою администрацию сторонниками личной свободы, демократии и плюрализма, в отличие от тех, кого он окрестил "MAGA-экстремистами". MAGA — движение в поддержку экс-президента Дональда Трампа, сокращение от его предвыборного лозунга Make America Great Again ("Сделаем Америку вновь великой").Мойра Донеган, американский обозреватель The Guardian, считает, что Байден разочаровал американцев и ему не удалось завоевать их симпатии, в отличие от Барака Обамы.При этом, полагает аналитик, и альтернатив нынешнему президенту у демократов нет. Левые политики, оставшиеся без лидера после поражения социалиста Берни Сандерса на предварительных выборах 2020-го, так и не сформировали сплоченного блока.Но и у правых дела не лучше. Республиканцы пытались обвинить администрацию в росте инфляции и тяжелых последствиях пандемии коронавируса. Однако эпидемиологическая ситуация улучшилась и инфляция перестала бить рекорды. Более того, в отличие от времен Трампа, сейчас экономика меньше зависит от риторики президента. При предшественнике Байдена для колебания рынков было достаточно пары твитов главы государства.На склоне летОдна из главных претензий к руководителю США — возраст. В случае победы в кампании 2024-го к концу второго срока ему будет 86. Учитывая те проблемы со здоровьем, которые и сейчас очевидны у президента, это, конечно, беспокоит американцев.У Трампа те же проблемы: он младше Байдена лишь на четыре года.Это, конечно, сказывается на рейтингах. Согласно опросу NBC, семь из десяти американцев, в том числе 51 процент демократов, не хотят, чтобы Байден баллотировался. За повторное выдвижение Трампа чуть больше трети респондентов.Специфическая избирательная система позволяет попасть в Белый дом даже тому, кого не поддерживает большинство. Но и для партийных коллегий выборщиков времена непростые: они несут ответственность перед людьми, а потому стремятся найти альтернативы пожилым лидерам.Кадровый голодДемократы рассчитывали на Камалу Харрис, вице-президента. В партии полагали, что темнокожий политик, да еще женщина, сыграет на актуальной гражданской повестке: защите меньшинств и равноправии гендеров. Однако Харрис не оправдала ожиданий. Ее рейтинги незначительны. В итоге она решила идти на выборы-2024 в паре с боссом, Байденом.Другой фаворит "ослов", министр транспорта Пит Буттиджич, пытавшийся выступить и в кампании 2020-го, так и не набрал необходимый политический вес. Противостояние Байдена и Трампа просто вытеснило его из медийной повестки. Да и крупные ЧП на железных дорогах повлияли.Еще есть Роберт Кеннеди — младший, племянник погибшего президента. Адвокат по профессии, он пока не прославился ничем, кроме фамилии. И хотя официально выдвинулся, существенной поддержки у него нет.На этом скамейка запасных у демократов заканчивается. "Если бы Байден в прошлом году дал понять, что уходит в отставку, было бы больше времени для поиска. Но сейчас просто слишком поздно", — отмечает американский обозреватель Осита Нваневу.У "слонов", помимо Трампа, которого и там недолюбливают, имеется губернатор Флориды Рон Десантис. Молодой — 44 года. Радикальный: критикует Байдена за сдачу интересов США России и Китаю. И, в отличие от Трампа, не обещает всех примирить.Но он еще не заявил о президентских амбициях. Если так и не решится, останется Трамп. А также экс-губернатор Южной Каролины, бывший постпред США в ООН Никки Хейли, трамповский вице-президент Майк Пенс. У всех рейтинги ниже, чем у флоридского губернатора.Не ждем переменЗарубежные наблюдатели считают, что в сложившейся расстановке сил шансы Байдена на второй срок высоки.По мнению соучредителя организации Black Voters Matter ("Голоса чернокожих важны") Латоши Браун, действующий президент "эффективный", невзирая на возраст."Мы живем в стране, которая пронизана "измами", в том числе эйджизмом (дискриминация по возрастному признаку. — Прим. ред.). Кроме ложных и основанных на страхе нарративов, насаждаемых правыми республиканцами, в политике Байдена нет ничего, что указывало бы на то, будто он неспособен занимать пост", — уверена она.Основатель и редактор американского политического журнала Jacobin Бхаскар Сункара напоминает, что за спиной Байдена уже как минимум одна победа. Значит, у него есть шансы на успех."Если цель — найти самый верный способ выиграть у Дональда Трампа, Рона Десантиса или любого другого республиканца, который выйдет на праймериз-2024, то ответ ясен: Джо Байден", — утверждает он.Главная опасность для демократов в том, что, если действующий президент не сможет повысить рейтинги на втором сроке, это ударит по всей партии. И тогда в 2028-м республиканцы перехватят власть. Конечно, это важно лишь для внутренней политики США. На внешнем фронте между "слонами" и "ослами" устойчивый консенсус. И никаких изменений не предвидится.

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в мире, сша, америка, джо байден, дональд трамп, рон десантис