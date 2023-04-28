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Российская авиация ракетным ударом сорвала выдвижение резервов ВСУ - РИА Новости, 28.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 28.04.2023 (обновлено: 14:49 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/spetsoperatsiya-1868466931.html
Российская авиация ракетным ударом сорвала выдвижение резервов ВСУ
Российская авиация ракетным ударом сорвала выдвижение резервов ВСУ - РИА Новости, 28.04.2023
Российская авиация ракетным ударом сорвала выдвижение резервов ВСУ
Российская авиация нанесла групповой удар крылатыми ракетами большой дальности, сорвав выдвижение украинских резервов, сообщило в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T14:22
2023-04-28T14:49
специальная военная операция на украине
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Российская авиация нанесла групповой удар крылатыми ракетами большой дальности, сорвав выдвижение украинских резервов, сообщило в сводке Минобороны РФ.
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воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская авиация ракетным ударом сорвала выдвижение резервов ВСУ

Российская авиация ночью нанесла групповой ракетный удар и сорвала выдвижение резервов ВСУ

© AP Photo / Misha JaparidzeВоеннослужащий рядом со стратегическим бомбардировщиком Ту-160 "Белый лебедь"
Военнослужащий рядом со стратегическим бомбардировщиком Ту-160 Белый лебедь - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© AP Photo / Misha Japaridze
Военнослужащий рядом со стратегическим бомбардировщиком Ту-160 "Белый лебедь". Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Российская авиация нанесла групповой удар крылатыми ракетами большой дальности, сорвав выдвижение украинских резервов, сообщило в сводке Минобороны РФ.
«
"Сегодня ночью ВКС России нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Выдвижение резервов противника в районы боевых действий пресечено", - сказали в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 апреля, 16:34
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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