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Российская авиация ракетным ударом сорвала выдвижение резервов ВСУ
Российская авиация ракетным ударом сорвала выдвижение резервов ВСУ - РИА Новости, 28.04.2023
Российская авиация ракетным ударом сорвала выдвижение резервов ВСУ
Российская авиация нанесла групповой удар крылатыми ракетами большой дальности, сорвав выдвижение украинских резервов, сообщило в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T14:22
2023-04-28T14:22
2023-04-28T14:49
специальная военная операция на украине
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Российская авиация нанесла групповой удар крылатыми ракетами большой дальности, сорвав выдвижение украинских резервов, сообщило в сводке Минобороны РФ.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская авиация ракетным ударом сорвала выдвижение резервов ВСУ
Российская авиация ночью нанесла групповой ракетный удар и сорвала выдвижение резервов ВСУ