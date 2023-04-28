https://ria.ru/20230428/sotsfond-1868485034.html
Путин обязал Соцфонд информировать клиентов о суммах пенсионных накоплений
Путин обязал Соцфонд информировать клиентов о суммах пенсионных накоплений - РИА Новости, 28.04.2023
Путин обязал Соцфонд информировать клиентов о суммах пенсионных накоплений
Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает Социальный фонд РФ информировать застрахованных лиц, которые формируют пенсионные накопления в РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T15:16
2023-04-28T15:16
2023-04-28T15:16
общество
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владимир путин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает Социальный фонд РФ информировать застрахованных лиц, которые формируют пенсионные накопления в негосударственных фондах, о суммах накоплений на пенсионном счете накопительной пенсий. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Законопроектом предлагается дополнить… обязанностью Социального фонда России по информированию также и застрахованных лиц, формирующих средства пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах, о суммах средств пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений", - говорилось в пояснительной записке. Кроме того, законом предполагается использование "Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере" для информирования застрахованных лиц.
https://ria.ru/20230427/pensiya-1868005759.html
https://ria.ru/20230425/pensii-1867694740.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин обязал Соцфонд информировать клиентов о суммах пенсионных накоплений
Путин подписал закон, обязывающий Соцфонд информировать о суммах пенсионных накоплений