https://ria.ru/20230428/sobaki-1868478513.html

Белгородские власти поддержали гуманное обращение с бездомными животными

Белгородские власти поддержали гуманное обращение с бездомными животными - РИА Новости, 28.04.2023

Белгородские власти поддержали гуманное обращение с бездомными животными

Заместитель губернатора Белгородской области Юлия Щедрина во время обсуждения поправок в федеральный закон об ответственном отношении к животным заявила, что... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T14:57

2023-04-28T14:57

2023-04-28T14:57

общество

белгородская область

госдума рф

собаки

животные

россия

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БЕЛГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Заместитель губернатора Белгородской области Юлия Щедрина во время обсуждения поправок в федеральный закон об ответственном отношении к животным заявила, что власти поддерживают гуманное отношение к животным и те правила, которые уже прописаны в законе. С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Согласно закону, безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания. Ранее газета "Известия" сообщила, что регионы могут получить право на усыпление бездомных собак, нападающих на людей. По информации издания, правительство поддержало соответствующий законопроект, объясняя необходимость таких мер неблагоприятной обстановкой в некоторых регионах. "Концептуально и стратегически важно хочу подчеркнуть гуманное отношение к животным. Те позиции, которые сегодня обозначены федеральным законом по обращению с животными, мы поддерживали, поддерживаем и будем продолжать поддерживать", - сказала Щедрина во время обсуждения. Она добавила, что, как и сейчас, новые поправки будут обсуждаться с общественностью. Власти планируют провести целый комплекс мероприятий, чтобы, прежде всего, воспитать гуманное и ответственное отношение к животным у людей. Это и образовательные ролики для показа на телевидении, образовательные программы с детьми, начиная с детского садика. По словам чиновницы, важно провести работу, чтобы сейчас на улицах было меньше брошенных животных. Она уточнила, что Белгородская область единственный регион в ЦФО, где есть пять муниципальных приютов. В городе Губкин начато строительство шестого приюта вместимостью 100 мест. Она добавила, что власти оказывают также помощь автономным некоммерческим организациям, так называем частным приютам для животных. Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", разработан он с целью регулирования вопроса обеспечения безопасности граждан при обращении с животными без владельцев. Законопроектом предлагается не возвращать безнадзорных животных на прежние места их обитания и обеспечить их кратковременное содержание в приюте. Умерщвление возможно, если животное агрессивное, неизлечимо больное и если в течение 30 дней с момента поступления в приют не найден новый хозяин. Эвтаназия будет производиться только специалистами и исключительно гуманными методами. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект в мае или июне.

https://ria.ru/20230428/sobaki-1868476562.html

https://ria.ru/20230424/zhivotnye-1867443137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, белгородская область, госдума рф, собаки, животные, россия