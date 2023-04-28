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В Братске начали проверку после нападения собак на пенсионерку - РИА Новости, 28.04.2023
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13:37 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/sobaki-1868444306.html
В Братске начали проверку после нападения собак на пенсионерку
В Братске начали проверку после нападения собак на пенсионерку - РИА Новости, 28.04.2023
В Братске начали проверку после нападения собак на пенсионерку
Проверка по факту нападения собак на пенсионерку и причинения ей травмы начата в городе Братске, сообщает Иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T13:37
2023-04-28T13:37
собаки
происшествия
иркутская область
братск
правобережный район
россия
животные
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ИРКУТСК, 28 апр - РИА Новости. Проверка по факту нападения собак на пенсионерку и причинения ей травмы начата в городе Братске, сообщает Иркутская областная прокуратура. СМИ в Иркутской области опубликовали сообщение о нападении стаи бездомных собак на пенсионерку в городе Братске. В частности, телеканал "Новое телевидение Сибири" (НТС) снял сюжет, в котором пенсионерка Елена Серебренникова рассказала, как недалеко от дома на пустыре ранним утром нее напала стая бездомных собак. Жизнь женщине спасла плотная пуховая куртка, но серьезных ран избежать все же не удалось. "Прокуратура Падунского района города Братска организовала проверку по установленному в ходе мониторинга сообщению о нападении безнадзорных собак на женщину в Правобережном районе Братска и причинении ей травмы ноги", - говорится в сообщении. В сообщении НТС отмечается, что бездомные собаки в Братске представляют серьезную угрозу безопасности и здоровью людей. Незадолго до того, как они напали на женщину, в этом же месте от нападения животных пострадала школьница. Уточняется, что в ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению органами местного самоуправления законодательства об ответственном обращении с животными. С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Согласно закону, безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания. Ранее газета "Известия" сообщила, что регионы могут получить право на усыпление бездомных собак, нападающих на людей. По информации издания, правительство поддержало соответствующий законопроект, объясняя необходимость таких мер неблагоприятной обстановкой в некоторых регионах.
https://ria.ru/20230428/sobaka-1868382928.html
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иркутская область
братск
правобережный район
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собаки, происшествия, иркутская область, братск, правобережный район, россия, животные
Собаки, Происшествия, Иркутская область, Братск, Правобережный район, Россия, Животные
В Братске начали проверку после нападения собак на пенсионерку

Прокуратура в Братске начала проверку после нападения собак на пенсионерку

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкБродячие собаки
Бродячие собаки - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Бродячие собаки. Архивное фото
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ИРКУТСК, 28 апр - РИА Новости. Проверка по факту нападения собак на пенсионерку и причинения ей травмы начата в городе Братске, сообщает Иркутская областная прокуратура.
СМИ в Иркутской области опубликовали сообщение о нападении стаи бездомных собак на пенсионерку в городе Братске. В частности, телеканал "Новое телевидение Сибири" (НТС) снял сюжет, в котором пенсионерка Елена Серебренникова рассказала, как недалеко от дома на пустыре ранним утром нее напала стая бездомных собак. Жизнь женщине спасла плотная пуховая куртка, но серьезных ран избежать все же не удалось.
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"Прокуратура Падунского района города Братска организовала проверку по установленному в ходе мониторинга сообщению о нападении безнадзорных собак на женщину в Правобережном районе Братска и причинении ей травмы ноги", - говорится в сообщении.
В сообщении НТС отмечается, что бездомные собаки в Братске представляют серьезную угрозу безопасности и здоровью людей. Незадолго до того, как они напали на женщину, в этом же месте от нападения животных пострадала школьница.
Уточняется, что в ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению органами местного самоуправления законодательства об ответственном обращении с животными.
С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Согласно закону, безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания. Ранее газета "Известия" сообщила, что регионы могут получить право на усыпление бездомных собак, нападающих на людей. По информации издания, правительство поддержало соответствующий законопроект, объясняя необходимость таких мер неблагоприятной обстановкой в некоторых регионах.
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СобакиПроисшествияИркутская областьБратскПравобережный районРоссияЖивотные
 
 
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