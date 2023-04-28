https://ria.ru/20230428/sobaka-1868382928.html

В Оренбурге бродячая собака напала на ребенка

В Оренбурге бродячая собака напала на ребенка - РИА Новости, 28.04.2023

В Оренбурге бродячая собака напала на ребенка

Правоохранители выясняют обстоятельства нападения бродячей собаки на мальчика в Оренбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Оренбургской... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T11:09

2023-04-28T11:09

2023-04-28T11:09

происшествия

оренбург

оренбургская область

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg

УФА, 28 апр - РИА Новости. Правоохранители выясняют обстоятельства нападения бродячей собаки на мальчика в Оренбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Оренбургской области. Ранее оренбургский новостной портал Orenday сообщил, что возле гаражей на улице Транспортная на шестилетнего мальчика напала бездомная собака. Ребенок госпитализирован с укушенной раной кисти. "По данному сообщению проводится полицейская проверка", - сказал агентству представитель МВД по региону. Ранее в Оренбурге 16 апреля стая бездомных собак загрызла восьмилетнего мальчика, когда он гулял в районе своего дома у гаражей. Источник РИА Новости сообщал, что ребенок был один, очевидцев нет. СК возбудил уголовные дела по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, и об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. По уголовному делу был задержан начальник городского управления жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Байкаров, он под домашним арестом. С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Согласно закону, безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания. Ранее газета "Известия" сообщила, что регионы могут получить право на усыпление бездомных собак, нападающих на людей. По информации издания, правительство поддержало соответствующий законопроект, объясняя необходимость таких мер неблагоприятной обстановкой в некоторых регионах.

https://ria.ru/20230221/pitbuli-1853479695.html

https://ria.ru/20230417/sobaki-1865817084.html

оренбург

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, оренбург, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф)