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В Оренбурге бродячая собака напала на ребенка - РИА Новости, 28.04.2023
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11:09 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/sobaka-1868382928.html
В Оренбурге бродячая собака напала на ребенка
В Оренбурге бродячая собака напала на ребенка - РИА Новости, 28.04.2023
В Оренбурге бродячая собака напала на ребенка
Правоохранители выясняют обстоятельства нападения бродячей собаки на мальчика в Оренбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Оренбургской... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T11:09
2023-04-28T11:09
происшествия
оренбург
оренбургская область
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 28 апр - РИА Новости. Правоохранители выясняют обстоятельства нападения бродячей собаки на мальчика в Оренбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Оренбургской области. Ранее оренбургский новостной портал Orenday сообщил, что возле гаражей на улице Транспортная на шестилетнего мальчика напала бездомная собака. Ребенок госпитализирован с укушенной раной кисти. "По данному сообщению проводится полицейская проверка", - сказал агентству представитель МВД по региону. Ранее в Оренбурге 16 апреля стая бездомных собак загрызла восьмилетнего мальчика, когда он гулял в районе своего дома у гаражей. Источник РИА Новости сообщал, что ребенок был один, очевидцев нет. СК возбудил уголовные дела по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, и об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. По уголовному делу был задержан начальник городского управления жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Байкаров, он под домашним арестом. С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Согласно закону, безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания. Ранее газета "Известия" сообщила, что регионы могут получить право на усыпление бездомных собак, нападающих на людей. По информации издания, правительство поддержало соответствующий законопроект, объясняя необходимость таких мер неблагоприятной обстановкой в некоторых регионах.
https://ria.ru/20230221/pitbuli-1853479695.html
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оренбург
оренбургская область
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происшествия, оренбург, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Оренбург, Оренбургская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Оренбурге бродячая собака напала на ребенка

Полиция выясняет обстоятельства нападения собаки на шестилетнего мальчика в Оренбурге

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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УФА, 28 апр - РИА Новости. Правоохранители выясняют обстоятельства нападения бродячей собаки на мальчика в Оренбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Оренбургской области.
Ранее оренбургский новостной портал Orenday сообщил, что возле гаражей на улице Транспортная на шестилетнего мальчика напала бездомная собака. Ребенок госпитализирован с укушенной раной кисти.
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21 февраля, 16:17
"По данному сообщению проводится полицейская проверка", - сказал агентству представитель МВД по региону.
Ранее в Оренбурге 16 апреля стая бездомных собак загрызла восьмилетнего мальчика, когда он гулял в районе своего дома у гаражей. Источник РИА Новости сообщал, что ребенок был один, очевидцев нет. СК возбудил уголовные дела по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, и об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. По уголовному делу был задержан начальник городского управления жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Байкаров, он под домашним арестом.
С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Согласно закону, безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания. Ранее газета "Известия" сообщила, что регионы могут получить право на усыпление бездомных собак, нападающих на людей. По информации издания, правительство поддержало соответствующий законопроект, объясняя необходимость таких мер неблагоприятной обстановкой в некоторых регионах.
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