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Пентагон заключил контракт на производство управляемых реактивных снарядов - РИА Новости, 28.04.2023
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01:40 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/snaryady-1868314965.html
Пентагон заключил контракт на производство управляемых реактивных снарядов
Пентагон заключил контракт на производство управляемых реактивных снарядов - РИА Новости, 28.04.2023
Пентагон заключил контракт на производство управляемых реактивных снарядов
Министерство обороны США заключило контракт с одним из своих крупнейших подрядчиков - компанией Lockheed Martin - на производство управляемых реактивных ракет... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T01:40
2023-04-28T01:40
в мире
сша
украина
пентагон
lockheed martin
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с одним из своих крупнейших подрядчиков - компанией Lockheed Martin - на производство управляемых реактивных ракет GMLRS на сумму 4,791 миллиарда долларов, говорится в распространенном в четверг заявлении Пентагона. Снаряды GMLRS дальностью поражения до 80 километров США в больших объемах поставляют Украине. Они используются, в частности, для установок реактивных систем залпового огня HIMARS. Расчетное время завершения контракта - конец октября 2026 года, площадки для производства будут определены позднее.
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в мире, сша, украина, пентагон, lockheed martin
В мире, США, Украина, Пентагон, Lockheed Martin
Пентагон заключил контракт на производство управляемых реактивных снарядов

Пентагон: Lockheed Martin получила контракт на на производство управляемых снарядов GMLRS

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с одним из своих крупнейших подрядчиков - компанией Lockheed Martin - на производство управляемых реактивных ракет GMLRS на сумму 4,791 миллиарда долларов, говорится в распространенном в четверг заявлении Пентагона.
Снаряды GMLRS дальностью поражения до 80 километров США в больших объемах поставляют Украине. Они используются, в частности, для установок реактивных систем залпового огня HIMARS.
Расчетное время завершения контракта - конец октября 2026 года, площадки для производства будут определены позднее.
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