https://ria.ru/20230428/snaryady-1868314965.html

Пентагон заключил контракт на производство управляемых реактивных снарядов

Пентагон заключил контракт на производство управляемых реактивных снарядов - РИА Новости, 28.04.2023

Пентагон заключил контракт на производство управляемых реактивных снарядов

Министерство обороны США заключило контракт с одним из своих крупнейших подрядчиков - компанией Lockheed Martin - на производство управляемых реактивных ракет... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T01:40

2023-04-28T01:40

2023-04-28T01:40

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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с одним из своих крупнейших подрядчиков - компанией Lockheed Martin - на производство управляемых реактивных ракет GMLRS на сумму 4,791 миллиарда долларов, говорится в распространенном в четверг заявлении Пентагона. Снаряды GMLRS дальностью поражения до 80 километров США в больших объемах поставляют Украине. Они используются, в частности, для установок реактивных систем залпового огня HIMARS. Расчетное время завершения контракта - конец октября 2026 года, площадки для производства будут определены позднее.

https://ria.ru/20230427/vstrecha-1868298216.html

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в мире, сша, украина, пентагон, lockheed martin