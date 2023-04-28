https://ria.ru/20230428/slutskiy-1868496108.html

Володин призвал СМИ не позориться, снимая уставшего Слуцкого

Володин призвал СМИ не позориться, снимая уставшего Слуцкого - РИА Новости, 28.04.2023

Володин призвал СМИ не позориться, снимая уставшего Слуцкого

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заступился на заседании Совета законодателей за лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, которого "бросает в сон", отметив, что СМИ в таких РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T15:49

2023-04-28T15:49

2023-04-28T15:49

россия

вячеслав володин

леонид слуцкий (политик)

лдпр

госдума рф

политика

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заступился на заседании Совета законодателей за лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, которого "бросает в сон", отметив, что СМИ в таких случаях позорят себя. "У нас руководитель фракции ЛДПР всю ночь работал. Понятно, что его бросает в сон. Вы (журналисты) берете и снимаете его крупным планом. А дальше что? Себя позорите. Он-то всю ночь работал (с избирателями), а вы на этом что, хайп ловите?" - сообщил Володин. Также он сообщил, что такого нет в других парламентах. В аналогичных случаях подобные сюжеты не дадут выпустить, а журналистов лишат аккредитации, отметил он. "Последний остров свободы - это Россия, но этим не надо злоупотреблять. Когда будете Слуцкого спящим показывать, покажите, почему он спит… Леонид Эдуардович, мы с Вами. Но вы пытайтесь удержать себя от соблазна вздремнуть на Совете законодателей", - также сообщил он.

https://ria.ru/20230420/evrosoyuz-1866627868.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, вячеслав володин, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, политика