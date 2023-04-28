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Володин призвал СМИ не позориться, снимая уставшего Слуцкого
Володин призвал СМИ не позориться, снимая уставшего Слуцкого - РИА Новости, 28.04.2023
Володин призвал СМИ не позориться, снимая уставшего Слуцкого
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заступился на заседании Совета законодателей за лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, которого "бросает в сон", отметив, что СМИ в таких РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T15:49
2023-04-28T15:49
2023-04-28T15:49
россия
вячеслав володин
леонид слуцкий (политик)
лдпр
госдума рф
политика
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заступился на заседании Совета законодателей за лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, которого "бросает в сон", отметив, что СМИ в таких случаях позорят себя. "У нас руководитель фракции ЛДПР всю ночь работал. Понятно, что его бросает в сон. Вы (журналисты) берете и снимаете его крупным планом. А дальше что? Себя позорите. Он-то всю ночь работал (с избирателями), а вы на этом что, хайп ловите?" - сообщил Володин. Также он сообщил, что такого нет в других парламентах. В аналогичных случаях подобные сюжеты не дадут выпустить, а журналистов лишат аккредитации, отметил он. "Последний остров свободы - это Россия, но этим не надо злоупотреблять. Когда будете Слуцкого спящим показывать, покажите, почему он спит… Леонид Эдуардович, мы с Вами. Но вы пытайтесь удержать себя от соблазна вздремнуть на Совете законодателей", - также сообщил он.
https://ria.ru/20230420/evrosoyuz-1866627868.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вячеслав володин, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, политика
Россия, Вячеслав Володин, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ, Политика
Володин призвал СМИ не позориться, снимая уставшего Слуцкого
Володин попросил СМИ не позориться, снимая уставшего Слуцкого, которого бросает в сон
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заступился на заседании Совета законодателей за лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, которого "бросает в сон", отметив, что СМИ в таких случаях позорят себя.
"У нас руководитель фракции ЛДПР всю ночь работал. Понятно, что его бросает в сон. Вы (журналисты) берете и снимаете его крупным планом. А дальше что? Себя позорите. Он-то всю ночь работал (с избирателями), а вы на этом что, хайп ловите?" - сообщил Володин.
Также он сообщил, что такого нет в других парламентах. В аналогичных случаях подобные сюжеты не дадут выпустить, а журналистов лишат аккредитации, отметил он.
"Последний остров свободы - это Россия
, но этим не надо злоупотреблять. Когда будете Слуцкого спящим показывать, покажите, почему он спит… Леонид Эдуардович, мы с Вами. Но вы пытайтесь удержать себя от соблазна вздремнуть на Совете законодателей", - также сообщил он.
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