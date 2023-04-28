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Росстат посчитал, как за год изменилась цена на шашлык - РИА Новости, 28.04.2023
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14:54 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/shashlyk-1868477713.html
Росстат посчитал, как за год изменилась цена на шашлык
Росстат посчитал, как за год изменилась цена на шашлык - РИА Новости, 28.04.2023
Росстат посчитал, как за год изменилась цена на шашлык
Шашлык из свинины за год подешевел почти на 4%, из курицы - на 2%, из говядины и баранины, наоборот, подорожал - на 6,3% и 5,6% соответственно, следует из... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T14:54
2023-04-28T14:54
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Шашлык из свинины за год подешевел почти на 4%, из курицы - на 2%, из говядины и баранины, наоборот, подорожал - на 6,3% и 5,6% соответственно, следует из расчетов Росстата. Статистическое ведомство проанализировало стоимость набора для шашлыка из разных видов мяса, сравнив данные марта прошлого года и марта текущего года. В расчет брали 1,3 килограмма мяса, 15 грамм соли, 5 грамм черного перца, 300 грамм репчатого лука. Выяснилось, что шашлык из говядины подорожал в целом по России на 6,26% - его стоимость выросла до 888 рублей против 835 рублей годом ранее. Из баранины - на 5,56%, до 734 рубля против 695 рублей. Подешевели шашлыки из свинины и курицы - на 3,89% и 1,98% соответственно. Так, шашлык из курицы обойдется почти в 302 рубля (308 рублей годом ранее), а из свинины - в 533 рубля (555 рублей в марте 2022 года). Росстат подсчитал, как изменились цены и на другие продукты для пикника. Выяснилось, что хлеб, овощи и майонез (400 грамм ржаного хлеба, 400 грамм хлеба из пшеничной муки, килограмм картофеля, 800 грамм свежих огурцов и 800 грамм свежих помидоров, 500 грамм майонеза) обойдутся россиянам в среднем в 591 рублей - рост на 2,83% год к году. А вот кетчуп подорожал за год почти на 13,8%, до 131,5 рубля за упаковку в 500 грамм. За алкогольные напитки (бутылка водки, вина и 1,5 литра пива) придется заплатить 960 рублей, что на 3,88% больше чем годом ранее, за набор безалкогольных напитков (литр газированной воды, литр минеральной воды и лит фруктового сока) - 215 рублей (рост почти на 8%). Стоимость такого набора без мяса - 1,9 тысячи рублей.
https://ria.ru/20230428/shashlyk-1868369861.html
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Общество
Росстат посчитал, как за год изменилась цена на шашлык

Росстат: шашлык из свинины и курицы подешевел за год, но подорожал из говядины и баранины

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПриготовление шашлыка на дачном участке
Приготовление шашлыка на дачном участке - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Приготовление шашлыка на дачном участке. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Шашлык из свинины за год подешевел почти на 4%, из курицы - на 2%, из говядины и баранины, наоборот, подорожал - на 6,3% и 5,6% соответственно, следует из расчетов Росстата.
Статистическое ведомство проанализировало стоимость набора для шашлыка из разных видов мяса, сравнив данные марта прошлого года и марта текущего года. В расчет брали 1,3 килограмма мяса, 15 грамм соли, 5 грамм черного перца, 300 грамм репчатого лука.
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Выяснилось, что шашлык из говядины подорожал в целом по России на 6,26% - его стоимость выросла до 888 рублей против 835 рублей годом ранее. Из баранины - на 5,56%, до 734 рубля против 695 рублей. Подешевели шашлыки из свинины и курицы - на 3,89% и 1,98% соответственно. Так, шашлык из курицы обойдется почти в 302 рубля (308 рублей годом ранее), а из свинины - в 533 рубля (555 рублей в марте 2022 года).
Росстат подсчитал, как изменились цены и на другие продукты для пикника. Выяснилось, что хлеб, овощи и майонез (400 грамм ржаного хлеба, 400 грамм хлеба из пшеничной муки, килограмм картофеля, 800 грамм свежих огурцов и 800 грамм свежих помидоров, 500 грамм майонеза) обойдутся россиянам в среднем в 591 рублей - рост на 2,83% год к году. А вот кетчуп подорожал за год почти на 13,8%, до 131,5 рубля за упаковку в 500 грамм.
За алкогольные напитки (бутылка водки, вина и 1,5 литра пива) придется заплатить 960 рублей, что на 3,88% больше чем годом ранее, за набор безалкогольных напитков (литр газированной воды, литр минеральной воды и лит фруктового сока) - 215 рублей (рост почти на 8%). Стоимость такого набора без мяса - 1,9 тысячи рублей.
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