https://ria.ru/20230428/shashlyk-1868369861.html

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать мясо для шашлыка

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать мясо для шашлыка - РИА Новости, 28.04.2023

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать мясо для шашлыка

В преддверии майских праздников Роспотребназдор опубликовал в Telegram-канале рекомендации по выбору шашлыка-полуфабриката: следует внимательно изучить... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T10:39

2023-04-28T10:39

2023-04-28T11:02

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В преддверии майских праздников Роспотребназдор опубликовал в Telegram-канале рекомендации по выбору шашлыка-полуфабриката: следует внимательно изучить маркировку и избегать продукта с фосфатами и пищевой добавкой Е450. "При покупке замаринованного шашлыка, не старайтесь выбирать его только по внешнему виду. Важно изучить маркировку. Желательно обратить внимание на сорт мяса: во всех сортах ниже первого будет много сухожилий", — пояснили эксперты. Они обратили внимание и на то, что в составе не должно быть фосфатов и пищевой добавки Е450. Правильный шашлык-полуфабрикат — это свинина, соль, уксус, свежий лук и специи, отметили в Роспотребнадзоре. Перед покупкой мяса следует оценить его внешний вид и цвет, состояние жира и сухожилий, консистенцию и запах. Иногда под видом охлажденного мяса продается размороженное — оно не опасно для здоровья, но менее полезное и вкусное, напомнили специалисты.Кроме того, нужно проверить дату изготовления, целостность упаковки и наличие жидкости. Хорошее охлажденное мясо поглощает маринад, а замороженное, наоборот, выделяет сок, добавили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20230428/dietolog-1868317896.html

https://ria.ru/20230423/shashlyk-1867143756.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество