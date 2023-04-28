https://ria.ru/20230428/shashlyk-1868369861.html
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать мясо для шашлыка
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать мясо для шашлыка - РИА Новости, 28.04.2023
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать мясо для шашлыка
В преддверии майских праздников Роспотребназдор опубликовал в Telegram-канале рекомендации по выбору шашлыка-полуфабриката: следует внимательно изучить... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T10:39
2023-04-28T10:39
2023-04-28T11:02
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В преддверии майских праздников Роспотребназдор опубликовал в Telegram-канале рекомендации по выбору шашлыка-полуфабриката: следует внимательно изучить маркировку и избегать продукта с фосфатами и пищевой добавкой Е450. "При покупке замаринованного шашлыка, не старайтесь выбирать его только по внешнему виду. Важно изучить маркировку. Желательно обратить внимание на сорт мяса: во всех сортах ниже первого будет много сухожилий", — пояснили эксперты. Они обратили внимание и на то, что в составе не должно быть фосфатов и пищевой добавки Е450. Правильный шашлык-полуфабрикат — это свинина, соль, уксус, свежий лук и специи, отметили в Роспотребнадзоре. Перед покупкой мяса следует оценить его внешний вид и цвет, состояние жира и сухожилий, консистенцию и запах. Иногда под видом охлажденного мяса продается размороженное — оно не опасно для здоровья, но менее полезное и вкусное, напомнили специалисты.Кроме того, нужно проверить дату изготовления, целостность упаковки и наличие жидкости. Хорошее охлажденное мясо поглощает маринад, а замороженное, наоборот, выделяет сок, добавили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20230428/dietolog-1868317896.html
https://ria.ru/20230423/shashlyk-1867143756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать мясо для шашлыка
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мяса для шашлыка
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости.
В преддверии майских праздников Роспотребназдор опубликовал в Telegram-канале
рекомендации по выбору шашлыка-полуфабриката: следует внимательно изучить маркировку и избегать продукта с фосфатами и пищевой добавкой Е450.
"При покупке замаринованного шашлыка, не старайтесь выбирать его только по внешнему виду. Важно изучить маркировку. Желательно обратить внимание на сорт мяса: во всех сортах ниже первого будет много сухожилий", — пояснили эксперты.
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Они обратили внимание и на то, что в составе не должно быть фосфатов и пищевой добавки Е450. Правильный шашлык-полуфабрикат — это свинина, соль, уксус, свежий лук и специи, отметили в Роспотребнадзоре.
Перед покупкой мяса следует оценить его внешний вид и цвет, состояние жира и сухожилий, консистенцию и запах. Иногда под видом охлажденного мяса продается размороженное — оно не опасно для здоровья, но менее полезное и вкусное, напомнили специалисты.
Кроме того, нужно проверить дату изготовления, целостность упаковки и наличие жидкости. Хорошее охлажденное мясо поглощает маринад, а замороженное, наоборот, выделяет сок, добавили в Роспотребнадзоре.
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